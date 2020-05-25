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GeriFutbol Korkunç iddia! "41 kişi öldü"
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Futbol
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 14:57,

Korkunç iddia! "41 kişi öldü"

Raporu yayınladılar...

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Spor Arena Dış Haberler | Dünya, corona virüs (koronavirüs) salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

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Dün itibarıyla dünya genelinde 5 milyon 410 binin üzerinde corona virüs vaka sayısı var. Ölü sayısı ise 345 bini aşmış durumda...

3LIVERPOOL-ATLETICO MAÇI İÇİN ŞOK İDDİA
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LIVERPOOL-ATLETICO MAÇI İÇİN ŞOK İDDİA

Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de ise 259 binin üzerinde vaka sayısı mevcut ve 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Ulusal Sağlık Sistemi'nin verilerini analiz eden bir grup, Liverpool-Atletico Madrid maçıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

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11 Mart'ta oynanan Liverpool-Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, corona virüs salgını öncesi İngiltere'de oynanan son futbol maçı olmuştu.

654 BİN KİŞİ İZLEMİŞTİ
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54 BİN KİŞİ İZLEMİŞTİ

3 bin kişilik Atletico Madrid taraftarıyla birlikte mücadeleyi statta 54 bin kişi izlemişti.

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Maç oynandığı sırada İspanya'da corona virüs salgını nedeniyle birçok restaurant ve barlar kapatılmıştı.

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La Liga şefleri de sezon durmadan önce maçların taraftarlar olmadan devam edeceğini açıklamıştı.

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Edge Heath isimli analiz grubuna göre; Liverpool'daki vakalar söz konusu maçın ardından çok yüksek şekilde arttı.

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Şirketin sunduğu raporda maçın sonraki 25-35 gün arasında 41 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

11KLOPP SUÇLAMALARA HAK VERDİ
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KLOPP SUÇLAMALARA HAK VERDİ

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp da Carlo Ancelotti'ye yaptığı açıklamada Atletico Madrid maçının suçlu olduğunu söylemişti.

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Corriere dello Sport'a konuşan Ancelotti, "Birkaç gün önce Klopp ile konuştum. Bana Liverpool-Atletico Madrid maçının oynanmasının suçlu olduğunun söylendiğini ve buna hak verdiğini belirtti" ifadelerini kullanmıştı.

13FESTİVAL YÜZÜNDEN 37 KİŞİ ÖLDÜ
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FESTİVAL YÜZÜNDEN 37 KİŞİ ÖLDÜ

Edge Health şirketi ayrıca 4 gün boyunca tartışmalı olarak devam eden ve 250 bin seyirci çeken Cheltenham Festivali ile ilgili de çarpıcı bir tablo çıkardı.

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Şirket, söz konusu festivalin de 37 kişinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.

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İngiltere hükümeti corona virüs salgınının ilk günlerinde halka kendi önlemlerini almalarını tavsiye etmişti.

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Ancak festivalden 10 gün sonra ölüm sayılarının artmasıyla sokağa çıkma yasağı kararı verilmişti.

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