Korkulan tehlike çok yakın! Başakşehir...

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçında Sporting deplasmanında aldığı mağlubiyet büyük bir tehlikenin habercisi oldu.
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Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle tur şansını zora soktu.
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Başakşehir'in deplasmanda aldığı yenilgi sonrasında gündeme Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı geldi.
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Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek.
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11. sıradaki ülkenin takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımının kendi ülkesinde de direkt Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanması gerekiyor.
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Bu doğrultuda 11. sıradaki ülke bir temsilcisini Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderebilecek. 12. ülke ise Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek.
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Türkiye şu anda sıralama 11. basamakta bulunuyor. 12. sırada ise Avusturya yer alıyor.
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32.800 puan ile 11.sırada bulunan Türkiye sadece Başakşehir'in getireceği puanları bekliyor. Avusturya ise 12.sırada ve 32.325 puana sahip.
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Avusturya'nın iki takımından biri yoluna devam edebilir
Avusturya'nın yoluna devam eden temsilcilerinden Salzburg deplasmanda E.Frankfurt karşısında 4-1 kaybetti ve elenme ihtimali yükseldi. LASK Linz ise AZ Alkmaar deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve tur için ümitlendi.
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Shakhtar Donetsk evinde Benfica'yı 2-1 yendi
Ukrayna 33.900 puan ile yoluna devam ederken tek temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Benfica'yı 2-1 yenmesine rağmen avantajı rakibine kaptırdı. Shakhtar Donetsk elense dahi 1.100 puan farkını kapatmak kolay olmayacak.
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Eğer bu sezonu 12. sırada bitirirsek 2021-22 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderemeyeceğiz.