Korkulan tehlike çok yakın! Başakşehir...

Avusturya'nın iki takımından biri yoluna devam edebilir Avusturya'nın yoluna devam eden temsilcilerinden Salzburg deplasmanda E.Frankfurt karşısında 4-1 kaybetti ve elenme ihtimali yükseldi. LASK Linz ise AZ Alkmaar deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve tur için ümitlendi.