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Futbol
Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 15:04, /

Korkulan tehlike çok yakın! Başakşehir...

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçında Sporting deplasmanında aldığı mağlubiyet büyük bir tehlikenin habercisi oldu.

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Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Portekiz deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle tur şansını zora soktu.

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Başakşehir'in deplasmanda aldığı yenilgi sonrasında gündeme Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı geldi.

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Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek.

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11. sıradaki ülkenin takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımının kendi ülkesinde de direkt Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanması gerekiyor.

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Bu doğrultuda 11. sıradaki ülke bir temsilcisini Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderebilecek. 12. ülke ise Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt takım gönderemeyecek.

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Türkiye şu anda sıralama 11. basamakta bulunuyor. 12. sırada ise Avusturya yer alıyor.

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32.800 puan ile 11.sırada bulunan Türkiye sadece Başakşehir'in getireceği puanları bekliyor. Avusturya ise 12.sırada ve 32.325 puana sahip.

8Avusturyanın iki takımından biri yoluna devam edebilir

Avusturya'nın iki takımından biri yoluna devam edebilir

Avusturya'nın yoluna devam eden temsilcilerinden Salzburg deplasmanda E.Frankfurt karşısında 4-1 kaybetti ve elenme ihtimali yükseldi. LASK Linz ise AZ Alkmaar deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve tur için ümitlendi.

9Shakhtar Donetsk evinde Benficayı 2-1 yendi

Shakhtar Donetsk evinde Benfica'yı 2-1 yendi

Ukrayna 33.900 puan ile yoluna devam ederken tek temsilcisi Shakhtar Donetsk, sahasında Benfica'yı 2-1 yenmesine rağmen avantajı rakibine kaptırdı. Shakhtar Donetsk elense dahi 1.100 puan farkını kapatmak kolay olmayacak.

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Eğer bu sezonu 12. sırada bitirirsek 2021-22 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderemeyeceğiz.

11Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması

Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması

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