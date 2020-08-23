Korkulan oldu! Yıldız futbolcuların Yunanistan dönüşü koronavirüs...

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de bulunan 12 takımdan 14 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.Yıldız futbolcuların tatilde birlikte parti yapmaları İngiltere'de büyük tepki çekmişti.İngiltere'de takımlar lig öncesi idmanlara başlarken Yunanistan'da birlikte tatil yapan futbolcular nedeniyle koronavirüs vakalarının çoğalmasından korkuluyordu.Dele Alli, Jack Grealish, Maddison gibi yıldız futbolcuların kız arkadaşları ile birlikte kalabalık bir ortamda bulunup sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyordu.Maske de takmayan futbolcular, İngiltere'de sert eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı.Ve korkulan oldu... İngiltere'de Yunanistan tatilinden dönen iki futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi.Sheffield United forması giyen iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken kulüp, futbolcuların ismini vermek istemedi.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre virüs testi pozitif çıkan iki futbolcu da tatilde birlikte Yunanistan'a gitmişti. İngiltere'de takımlar 12 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kamp yapmaya başladı.İngiliz basını, sosyal mesafe kurallarına uymayıp tatilde parti yapan futbolcuları sert şekilde eleştirirken koronavirüs vakalarının bu futbolcular nedeniyle daha çok artacağını sayfalarına taşımıştı.Rakip takımdan olmalarına rağmen İngiliz futbolcuları, sık sık birlikte buluşup tatillerini birlikte geçiriyorlardı.