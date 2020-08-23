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GeriFutbol Korkulan oldu! Yıldız futbolcuların Yunanistan dönüşü koronavirüs...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 14:35 | 

Korkulan oldu! Yıldız futbolcuların Yunanistan dönüşü koronavirüs...

Premier Lig'in sona ermesinin ardından yıldız futbolcuların birlikte tatil yapmasının faturası ağır oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de bulunan 12 takımdan 14 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Yıldız futbolcuların tatilde birlikte parti yapmaları İngiltere'de büyük tepki çekmişti.

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İngiltere'de takımlar lig öncesi idmanlara başlarken Yunanistan'da birlikte tatil yapan futbolcular nedeniyle koronavirüs vakalarının çoğalmasından korkuluyordu.

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Dele Alli, Jack Grealish, Maddison gibi yıldız futbolcuların kız arkadaşları ile birlikte kalabalık bir ortamda bulunup sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyordu.

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Maske de takmayan futbolcular, İngiltere'de sert eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı.

6KORKULAN OLDU
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KORKULAN OLDU

Ve korkulan oldu... İngiltere'de Yunanistan tatilinden dönen iki futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi.

7İSİM VERMEDİ AMA...
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İSİM VERMEDİ AMA...

Sheffield United forması giyen iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanırken kulüp, futbolcuların ismini vermek istemedi.

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İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre virüs testi pozitif çıkan iki futbolcu da tatilde birlikte Yunanistan'a gitmişti.

9YENİ SEZONA AZ KALDI
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YENİ SEZONA AZ KALDI

İngiltere'de takımlar 12 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi kamp yapmaya başladı.

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İngiliz basını, sosyal mesafe kurallarına uymayıp tatilde parti yapan futbolcuları sert şekilde eleştirirken koronavirüs vakalarının bu futbolcular nedeniyle daha çok artacağını sayfalarına taşımıştı.

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Rakip takımdan olmalarına rağmen İngiliz futbolcuları, sık sık birlikte buluşup tatillerini birlikte geçiriyorlardı.

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