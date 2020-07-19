Kopenhag Medipol Başakşehir UEFA maçı ne zaman? Maç tarihi belli oldu!
Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen maçın yeni tarihi, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Kopenhag Medipol Başakşehir maçı ne zaman?
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Bu gelişmenin ardından, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maç programı merak konusu oldu. İşte, Kopenhag Medipol Başakşehir maçı hakkında tüm gelişmeler...
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UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini açıkladı. Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.
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Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.
Turu kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.