Kopenhag Medipol Başakşehir UEFA maçı ne zaman? Maç tarihi belli oldu!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Bu gelişmenin ardından, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maç programı merak konusu oldu. İşte, Kopenhag Medipol Başakşehir maçı hakkında tüm gelişmeler...