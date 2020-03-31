Köpeği ile yer değiştirdi, izlenme rekoru kırdı! Futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...

Eden Hazard da aynısını yaptı... Koronavirüs salgınının etkisi altındaki dünya futbolunda yıldızlar da kendi önlemlerini alıyor. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıyı dikkate alan bazı yıldızlar da yeni bir akım başlatmışa benziyor. Bu akıma Hazard da katıldı