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GeriFutbol Köpeği ile yer değiştirdi, izlenme rekoru kırdı! Futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...
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Futbol
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 09:25,

Köpeği ile yer değiştirdi, izlenme rekoru kırdı! Futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...

Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sahada görmeye alıştığımız yıldızlar şu an evde ne yapıyor? Cevabı burada... Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken futbolcular, zamanlarının tamamını evde geçiriyor.

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Corona virüs nedeniyle karantinada kalan yıldız futbolcular ne yapıyor?

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Rosenborg'da forma giyen Danimarkalı golcü Nicklas Bendtner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

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Golcü futbolcu, köpeği ile yer değiştirdiği videoyu paylaştı ve bu video kısa sürede rekor izlenme sayılarına ulaştı.

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Neymar karantina günlerindeki boşluktan faydalanarak kendini piyanoda geliştiriyor.

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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ise spor yaparken videolarını paylaşmayı sürdürüyor.

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PSG'nin stoperi Kimbempe, hindistan cevizini kırdığı bir videoyu paylaştı.

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Paul Pogba, annesini çalımlarken o anları takipçilerine gösterdi.

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İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın eşi Daniella Seeman, ''Bu durum ne zaman bitecek?'' diyerek takipçilerine dert yandı.

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Brezilyalı efsane Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşları ile hasret giderdi. Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Luis Figo ve Iker Casillas, canlı yayında görüştüler.

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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ise 'Aile her şeydir' diyerek bu fotoğrafı paylaştı.

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Kimisi bu süre içinde çalışmalarına devam ederken kimileri de aileleri ile daha çok vakit geçiriyor. Yıldız futbolcular, Instagram hesaplarından karantina hikayelerini paylaştı. İşte futbolcuların ev halleri...

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa, karantina günlerinde de paylaşım yapmaktan geri kalmadı.

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Evde kaldığı için canının sıkıldığını belirten Karleusa, Instagram hesabından yine cesur paylaşımlarda bulundu...

15MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI
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MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI

Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Türk sofrası dediği paylaşımda yemek sofrasını paylaştı. Paylaşıma çok sayıda Türk takipçi cevap verdi.

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Hector Bellerin, koronavirüse önlem olması amacıyla saçlarını kestirdi.

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Eden Hazard da aynısını yaptı... Koronavirüs salgınının etkisi altındaki dünya futbolunda yıldızlar da kendi önlemlerini alıyor. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıyı dikkate alan bazı yıldızlar da yeni bir akım başlatmışa benziyor. Bu akıma Hazard da katıldı

18OZAN KABAK
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OZAN KABAK

19STANISLAS WAWRINKA
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STANISLAS WAWRINKA

20OĞUZHAN ÖZYAKUP
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OĞUZHAN ÖZYAKUP

21GARY MEDEL
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GARY MEDEL

22VICTOR MOSES
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VICTOR MOSES

23DOMAGOJ VIDA
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DOMAGOJ VIDA

24ADIS JAHOVIC
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ADIS JAHOVIC

25KAAN AYHAN
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KAAN AYHAN

26KEVIN DE BRUYNE
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KEVIN DE BRUYNE

27CRISTIANO RONALDO
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CRISTIANO RONALDO

28BURAK YILMAZ
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BURAK YILMAZ

29KEVIN PRINCE BOATENG
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KEVIN PRINCE BOATENG

30RADAMEL FALCAO
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RADAMEL FALCAO

31RICARDO QUARESMA
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RICARDO QUARESMA

32CENK TOSUN
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CENK TOSUN

33MARCAO
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MARCAO

34LIONEL MESSI
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LIONEL MESSI

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36SERGIO RAMOS
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SERGIO RAMOS

37LAUTARO MARTINEZ
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LAUTARO MARTINEZ

38ROBERT LEWANDOWSKI
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ROBERT LEWANDOWSKI

39DAVID SILVA
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DAVID SILVA

40NEYMAR
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NEYMAR

41AUBAMEYANG
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AUBAMEYANG

42KARIM BENZEMA
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KARIM BENZEMA

43JAN OBLAK
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JAN OBLAK

44EMRE ÇOLAK
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EMRE ÇOLAK

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