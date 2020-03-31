Köpeği ile yer değiştirdi, izlenme rekoru kırdı! Futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...
Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sahada görmeye alıştığımız yıldızlar şu an evde ne yapıyor? Cevabı burada... Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken futbolcular, zamanlarının tamamını evde geçiriyor.
Golcü futbolcu, köpeği ile yer değiştirdiği videoyu paylaştı ve bu video kısa sürede rekor izlenme sayılarına ulaştı.
Nicklas Bendtner, köpeği ile yer değiştirdi🙃pic.twitter.com/rRjNv19H9W— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) April 29, 2020
Nicklas Bendtner, köpeği ile yer değiştirdi🙃pic.twitter.com/rRjNv19H9W— Spor Arena #EvdeKalTürkiye (@sporarena) April 29, 2020