Konyaspor-Fenerbahçe maçında sürpriz detay! Tam 6 yıl sonra...

Stada, "Hilalin gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.



Öte yandan maçın hakemleri ile her iki takım oyuncuları, ellerini spreyle dezenfekte etti