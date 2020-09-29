Komadan Francesco Totti sesleriyle çıktı! Efsaneden anlamlı ziyaret...

Roma'nın unutulmaz futbolcularından Francesco Totti, komaya giren hayranı Ilenia Matilli'yi unutmadı...
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Bir arkadaşıyla 15 Aralık 2019'da trafik kazası geçiren Ilenia Matilli ağır komaya girmiş, yanındaki arkadaşı kaza yerinde hayatını kaybetmişti.
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Ilenia Matilli, Roma'nın ezeli rakibi Lazio'da forma giyse de gönlündeki takım Roma olduğu için ailesi, tedavisi sırasında ona sık sık kendisine Roma şarkıları dinletiyor, kaptan Totti'nin videolarını izletiyordu.
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ALTIN KALPLİ EFSANE
“Altın kalpli” olarak tanınan ve iyilikleriyle bilinen Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti geçen gün Ilenia'ya bir video mesaj yollamıştı.
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'YANINDAYIZ, BAŞARACAKSIN!'
Totti mesajında, “Yanındayız, güçlüsün başaracaksın, bu sureci aşacaksın ve iyileşeceksin“ sözlerini kullanıyordu.
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9 AY SONRA UYANDI!
Totti'nin bu mesajı dinletilen 9 aydır tedavi gören genç sporcu adeta bu mesaj sonrası komadan çıktı. Ilenia, Totti'nin bu sözleri dinletildikten sonra uyandı.
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TEK ARZUSU TOTTI'Yİ GÖRMEKTİ
Ilenia Matilli'nin tek bir arzusu vardı. O da Totti'yi görmekti.
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Efsane oyuncu bu isteği de kırmadı ve Ilenia'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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GÖZLERİ PARLADI
Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, “Altın kalpli” efsane kaptanın sesiyle uyanan genç sporcunun, kendisini ziyarete gelen kaptan Totti'yi görünce gözleri parladı.
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AİLESİNDEN TEŞEKKÜR
Ilenia Matilli'nin ailesi ise Totti'nin bu ziyareti ve moral desteği karşısında “Gerçekten çok iyi bir insan onun desteği ile umarız kızımız kısa surede iyileşir“ sözleriyle duygularını dile getirdiler.
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Totti, uzun bir süre hastanede hayranı ile kalıp vakit geçirdi.