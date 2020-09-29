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GeriFutbol Komadan Francesco Totti sesleriyle çıktı! Efsaneden anlamlı ziyaret...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 11:52 | 

Komadan Francesco Totti sesleriyle çıktı! Efsaneden anlamlı ziyaret...

İtalyan futbol efsanesi Francesco Totti, komaya giren Ilenia Matilli'yi ziyaret etti...

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Roma'nın unutulmaz futbolcularından Francesco Totti, komaya giren hayranı Ilenia Matilli'yi unutmadı...

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Bir arkadaşıyla 15 Aralık 2019'da trafik kazası geçiren Ilenia Matilli ağır komaya girmiş, yanındaki arkadaşı kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

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Ilenia Matilli, Roma'nın ezeli rakibi Lazio'da forma giyse de gönlündeki takım Roma olduğu için ailesi, tedavisi sırasında ona sık sık kendisine Roma şarkıları dinletiyor, kaptan Totti'nin videolarını izletiyordu.

4ALTIN KALPLİ EFSANE
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ALTIN KALPLİ EFSANE

“Altın kalpli” olarak tanınan ve iyilikleriyle bilinen Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti geçen gün Ilenia'ya bir video mesaj yollamıştı.

5YANINDAYIZ, BAŞARACAKSIN
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'YANINDAYIZ, BAŞARACAKSIN!'

Totti mesajında, “Yanındayız, güçlüsün başaracaksın, bu sureci aşacaksın ve iyileşeceksin“ sözlerini kullanıyordu.

69 AY SONRA UYANDI
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9 AY SONRA UYANDI!

Totti'nin bu mesajı dinletilen 9 aydır tedavi gören genç sporcu adeta bu mesaj sonrası komadan çıktı. Ilenia, Totti'nin bu sözleri dinletildikten sonra uyandı.

7TEK ARZUSU TOTTIYİ GÖRMEKTİ
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TEK ARZUSU TOTTI'Yİ GÖRMEKTİ

Ilenia Matilli'nin tek bir arzusu vardı. O da Totti'yi görmekti.

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Efsane oyuncu bu isteği de kırmadı ve Ilenia'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

9GÖZLERİ PARLADI
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GÖZLERİ PARLADI

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, “Altın kalpli” efsane kaptanın sesiyle uyanan genç sporcunun, kendisini ziyarete gelen kaptan Totti'yi görünce gözleri parladı.

10AİLESİNDEN TEŞEKKÜR
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AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Ilenia Matilli'nin ailesi ise Totti'nin bu ziyareti ve moral desteği karşısında “Gerçekten çok iyi bir insan onun desteği ile umarız kızımız kısa surede iyileşir“ sözleriyle duygularını dile getirdiler.

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Totti, uzun bir süre hastanede hayranı ile kalıp vakit geçirdi.

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