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GeriFutbol Kolombiya basınından bomba iddia! Galatasaray'da çılgın takas! Yer yerinden oynayacak...
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Futbol
Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 19:53,

Kolombiya basınından bomba iddia! Galatasaray'da çılgın takas! Yer yerinden oynayacak...

Corona virüsü nedeniyle dünya futbolu durmuşken transfer harekatı günden güne hız kazandı. El Deportivo'nun haberine göre; şimdiden kadro planlamasını oluşturmak isteyen Galatasaray'da bomba bir takas gündemde...

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1

Ligin ikinci yarısında yakaladığı ivmeyle şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Galatasaray, transferin en hareketli ekiplerinden...

2TEKLİFLER GELİYOR

TEKLİFLER GELİYOR

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon çalışmalarında vitesi şimdiden yükseltmişken kadrodaki bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor...

3ARAP KULÜPLERİ KAPIDA

ARAP KULÜPLERİ KAPIDA

Son günlerde ise Galatasaray'ın kapısı Arap kulüpleri tarafından sıkça çalınmaya başlandı.

4MAAŞ İNDİRİMİ...

MAAŞ İNDİRİMİ...

Yüksek maaşlı isimlerden Radamel Falcao ve Younes Belhanda da indirim teklifine olumlu dönüş yapan isimler olmuştu.

5BİRÇOK TALİP VAR

BİRÇOK TALİP VAR

Öte yandan sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Feghouli ve Mariano için birçok kulüp Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam ediyor.

6EN CİDDİ TEKLİF FALCAOYA

EN CİDDİ TEKLİF FALCAO'YA

Ancak en ciddi teklif sarı-kırmızılıların sezon başı Monaco'dan büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao için...

7AL-HiLAL ISRARLI

AL-HiLAL ISRARLI

Kolombiyalı golcü için daha önce de teklifte bulunan Arap kulübü Al-Hilal, Falcao konusunda oldukça ısrarcı bir tavır sergilerken, teklifini de artırma yoluna gidiyor.

812 MİLYON EURO

12 MİLYON EURO

El Deportivo'nun haberine göre daha önce 6 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Arap kulübü bu kez, teklifi 2 katına çıkarıyor... Ancak teklifin kabul görmemesi halinde de planları mevcut.

9ÇILGIN TAKAS

ÇILGIN TAKAS!

Habere göre, teknik direktör Razvan Lucescu'nun ısrarla istediği Kolombiyalı golcü için her şart denenecek.

10FALCAOYA KARŞILIK...

FALCAO'YA KARŞILIK...

Sarı-kırmızılıların 12 milyon euroluk (yaklaşık 90 milyon TL) teklifi reddetmesi halinde, Galatasaray'a Bafetimbi Gomis, Carlos Eduardo ve bir miktar para teklifi yapılacak.

11GOMiS DÖNMEK İSTİYOR

GOMiS DÖNMEK İSTİYOR

Bafetimbi Gomis'in daha önce de Galatasaray'a dönüş sinyalleri verdiği ve taraftarın da onu tekrar takımda görmeyi çok istediği biliniyor...

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Sarı-kırmızılı kurmayların bu teklife nasıl bir yanıt verecekleri ise bilinmiyor...

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Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 1314 dakika sahada kalırken, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. (Fotomaç)

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