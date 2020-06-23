"Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe'yi yenmemiz için bana 20 bin dolar verdi"

Türkiye'de 1995 ila 2000 yılları arasında Vanspor ve Kocaelispor formaları giyen Rumen kaleci Dumitru Stingaciu çok konuşacak iddialarda bulundu.Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu, Türkiye'de oynadığı yıllar hakkında konuştu. Romanya'dan Gazeta Sporturilor'a konuşan eski kaleci, Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz?Türkiye'de 6 sezon geçirdim, 1997'de Türkiye'nin en iyi kalecisi bendim. Üstelik Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı şeklinde konuştu.Stingaciu'nun röportajının en önemli kısmı ise Galatasaraylı futbolculardan teşvik primi aldığı iddiasıydı. Rumen kaleci şu çarpıcı ifadeleri kullandı:1997-1998 sezonuydu. Dünya Kupası'ndan hemen önceydi. Kocaelispor olarak Fenerbahçe ile karşılaşacaktık. Fenerbahçe'yi yenersek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işini kolaylaştıracaktık. O dönem Kocaelispor'da 7 bin dolar ve bonuslar karşılığında oynuyordum. Galatasaray'dan Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu bana, Fenerbahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti.Fenerbahçe'yi mağlup ettik ve 20 bin dolar aldım. Ayrıca, takım arkadaşlarım da aldı. Ben ise onlardan 5 kat daha fazla para aldım.Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Galatasaray, ezeli rakibini geçmiş ve sonrasında sezonu şampiyon tamamlamıştı.Stingaciu röportajın son kısmında ise Galatasaray'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdırdı. Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun.