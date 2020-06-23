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GeriFutbol "Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe'yi yenmemiz için bana 20 bin dolar verdi"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 11:47,

"Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe'yi yenmemiz için bana 20 bin dolar verdi"

Yıllar sonra açıkladı! Çok konuşulacak karıştıracak iddia...

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Türkiye'de 1995 ila 2000 yılları arasında Vanspor ve Kocaelispor formaları giyen Rumen kaleci Dumitru Stingaciu çok konuşacak iddialarda bulundu.

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Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu, Türkiye'de oynadığı yıllar hakkında konuştu.

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Romanya'dan Gazeta Sporturilor'a konuşan eski kaleci, "Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler.

44. LİGDE 40 BİNE YAKIN TARAFTAR VARDI
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4. LİGDE 40 BİNE YAKIN TARAFTAR VARDI

Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz?

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Türkiye'de 6 sezon geçirdim, 1997'de Türkiye'nin en iyi kalecisi bendim. Üstelik Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" şeklinde konuştu.

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Stingaciu'nun röportajının en önemli kısmı ise Galatasaraylı futbolculardan teşvik primi aldığı iddiasıydı. Rumen kaleci şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

7HAGI, POPESCU, ILIE VE FILIPESCU BANA 20 BİN DOLAR VERDİ
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"HAGI, POPESCU, ILIE VE FILIPESCU BANA 20 BİN DOLAR VERDİ"

"1997-1998 sezonuydu. Dünya Kupası'ndan hemen önceydi. Kocaelispor olarak Fenerbahçe ile karşılaşacaktık.

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Fenerbahçe'yi yenersek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işini kolaylaştıracaktık. O dönem Kocaelispor'da 7 bin dolar ve bonuslar karşılığında oynuyordum.

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Galatasaray'dan Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu bana, Fenerbahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti.

1020 BİN DOLAR ALDIM, TAKIM ARKADAŞLARIM DA ALDI
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20 BİN DOLAR ALDIM, TAKIM ARKADAŞLARIM DA ALDI

Fenerbahçe'yi mağlup ettik ve 20 bin dolar aldım. Ayrıca, takım arkadaşlarım da aldı. Ben ise onlardan 5 kat daha fazla para aldım."

111997-1998 SEZONUNDA KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU
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1997-1998 SEZONUNDA KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?

Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Galatasaray, ezeli rakibini geçmiş ve sonrasında sezonu şampiyon tamamlamıştı.

12HAGIYE ÖVGÜLER YAĞDIRDI
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HAGI'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Stingaciu röportajın son kısmında ise Galatasaray'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdırdı.

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"Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız.

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Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun."

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