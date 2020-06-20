Kobe'nin ölümüyle ilgili şok gerçek!

Spor Arena Dış Haberler | Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
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Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.
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EŞİ DAVA AÇMIŞTI
Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmış ve pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti.
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Vanessa Bryant dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.
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"KAZADAN KOBE SORUMLU"
Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan da Kobe'nin kazadan sorumlu olduğunu söyleyerek tepki çekmişti.
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Island Express şirketi ise konuyla ilgili davanın devam ettiğini ve sonuçlanana kadar herhangi bir yorumda bulunulmayacağını bildirmişti.
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Kobe'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.
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Efsane oyuncunun eski asistanı, kazadan önceki gece Kobe'nin 9.45'teki uçuş saatini 9.00'a çektiğini belirtti.
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Yahoo Sports'a konuşan asistan, Kobe'nin kızının maçından önceki karşılaşmayı da izlemek için bu kararı verdiğini söyledi.
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KIRIK KEMİKLER, PARÇALANMIŞ VÜCUTLAR...
Los Angeles Eyaleti Tıp Muhayenehanesi Koroner Bürosu tarafından açıklanan otopsi raporunda ise kırık kemikler, parçalanmış vücutlar ve yanan elbiselerdeki uçak yakıtı kokusuyla ilgili çarpıcı ifadeler yer almıştı.
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Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve cesedinin parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtilirken, efsane ismin vücudunda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve narkolepsi tedavisinde kullanılan metilfenidat ilacı bulunduğu da vurgulanmıştı.
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Sağ omzunda eşi Vanessa'nın isminin yazdığı bir taç dövmesi olduğu, sağ kolunda da 4 kızının üçünün (Bianka, Natalia, Gianna) adının yazdığı ifade edildi.
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Raporda helikopterin pilotu Ara Zobayan'ın da vücudunda alkol ve uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi.
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184 MİL HIZLA DAĞA ÇARPTI
Rapora göre Kobe Bryant ve arkadaşlarını taşıyan Ara George Zobayan yönetimindeki Sikorsky S-76B helikopter sabah saat 9.06'da Kaliforniya Orange County'deki John Wayne Havalimanı'ndan kalktı.
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Bin Oaks'taki Mamba Akademisi'nde bir gençlik basketbol maçına giden helikopter saat 10 civarında saatte 184 mil (296 km) hızla dağa çarptı.
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Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu üyesi Jennifer Homendy kazanın ardından düzenlediği basın toplantısında helikopterde TAWS sistemi (Arazi Önleme ve Uyarı Sistemi) bulunmadığını açıklamıştı.
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Motor arızası ve mekanik sorunların tespit edilemediği kazayla ilgili Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun soruşturması devam ediyor.