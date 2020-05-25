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GeriBasketbol Kobe Bryant'la ilgili bir çarpıcı gerçek daha!
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Basketbol
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 09:24,

Kobe Bryant'la ilgili bir çarpıcı gerçek daha!

7 yıl sonra ortaya çıktı...

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Spor Arena Dış Haberler | Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

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Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.

3EŞİ DAVA AÇMIŞTI
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EŞİ DAVA AÇMIŞTI

Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmıştı.

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Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti.

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Vanessa dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

6KAZADAN KOBE SORUMLU DEMİŞTİ
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'KAZADAN KOBE SORUMLU' DEMİŞTİ

Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan da Kobe'nin kazadan sorumlu olduğunu söyleyerek tepki çekmişti.

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Island Express şirketi ise konuyla ilgili davanın devam ettiğini ve sonuçlanana kadar herhangi bir yorumda bulunulmayacağını bildirmişti.

8200 MİLYON DOLARLIK BİR MİRAS DAHA
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200 MİLYON DOLARLIK BİR MİRAS DAHA

Açıklanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve ancak parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtilmişti.

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Ölümüyle herkesi yasa boğan Kobe Bryant'ın sporculuğunun yanı sıra ne kadar başarılı bir yatırımcı olduğu ise bugün çıkan haberle belli oldu.

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Efsane ismin, 7 yıl önce 5 milyon dolar karşılığında aldığı bir içecek firmasına ait yüzde 10'luk hissenin bugünkü karşılığının 200 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

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Kobe'nin bu yıl ilk kez 1 milyar doları aşacak bir gelir açıklayacak olan şirketin en büyük dördüncü hissedarı olduğu vurgulandı.

12BİZE İNANMASA ŞU AN BÖYLE OLMAZDIK
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"BİZE İNANMASA ŞU AN BÖYLE OLMAZDIK"

Şirketin sahibi Mike Repole, Kobe ile ilgili olarak "Bir erkek kardeşimi kaybettim. Onun parmak izleri markamızın her yerinde.

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Kobe bize inanan biri olmasaydı, bu marka şu an bu konumda olmazdı" ifadelerini kullandı.

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Kobe Bryant hayatını kaybettiğinde 1 milyar doların üzerinde değere sahip 7 sporcudan biri olarak gösteriliyordu.

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