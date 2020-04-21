Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan 3 ay sonra şaşırtan karar!

VANESSA BRYANT PİLOTU DA SUÇLAMIŞTI Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, aynı konulardan şirketi suçlarken aynı zamanda pilot Zobayan'ın helikopteri uçurmaması gerektiğini ve bunu yaptığı için onun da suçlu olduğunu savunmuştu. Kazada yakınlarını kaybeden diğer aileler ise Vanessa Bryant'ın açıklamalarına rağmen pilot hakkında dosyaya bir metin eklemediler.