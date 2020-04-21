Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazadan 3 ay sonra şaşırtan karar!
ABD'li eski basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili flaş bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Spor Arena Dış Haber | Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dünyayı sarsan yeni bir gelişme yaşandı.
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NBA tarihinin en iyi basketbolcularından olan Kobe Bryant, kızı Gianna ile birlikte 26 Ocak günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.
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Kobe ve kızının yanı sıra helikopterde 13 yaşındaki Gianna'nın takım arkadaşları Alyssa Altobelli ve Payton Chester; ebeveynleri Keri ve John Altobelli; Sarah Chester; basketbol yardımcı antrenörü Christina Mauser; ve pilot Ara Zobayan vardı. Kazada 9 kişi de yaşamını yitirmişti.
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HELİKOPTERDE KRİTİK BİR CİHAZ YOKTU
Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bryant’la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) denilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edilmişti. Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.
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YÜKSEK HIZLA VE DİK BİR ŞEKİLDE ÇAKILDI
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşundan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş." demişti.
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KOBE KIZLARI İÇİN HELİKOPTER KULLANIYORDU
Los Angeles trafiğinden kaçınmak ve çocuklarına daha çok vakit ayırmak istediği için Kobe Bryant'ın ulaşımda helikopter tercih ettiği biliniyordu.
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O gün de kızı Gianna'nın antrenmanı için diğer takım arkadaşları ve aileleriyle helikoptere binip 15 dakika uzaklıktaki akademiye gideceklerdi ancak yoğun sis kazaya sebep oldu.
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EŞİ PİLOTA VE ŞİRKETE DAVA AÇMIŞTI
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının ölümüne neden olan kazada helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açmıştı. Vanessa Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylemişti.
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Helikopterin sahibi Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu.
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CORONA VİRÜSÜ SALGINI DAVAYI GECİKTİRDİ
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği 26 Ocak günündan sonra başlatılan adli soruşturmalar henüz tamamlanmamışken Çin'de başlayan Corona virüsü salgını dünyaya yayıldı. ABD'ye de büyük zarar veren salgın sebebiyle davanın süresi de uzamış oldu.
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DİĞER AİLELERDEN VANESSA BRYANT'I ŞAŞIRTAN KARAR!
Kazada hayatını kaybeden diğer insanların aileleri, Island Express Helicopters şirketine dava açarken pilot Zobayan'dan ise şikayetçi olmadıklarını beyan etti. Bu durum ülkede de şaşkınlıkla karşılandı.
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Salgın sebebiyle internet ortamında girilen dava şikayet dosyasında Altobelli, Mauser ve Chester aileleri, şirketi ölüme sebebiyet vermekten ve ihmal gibi konulardan suçladı.
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VANESSA BRYANT PİLOTU DA SUÇLAMIŞTI
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa, aynı konulardan şirketi suçlarken aynı zamanda pilot Zobayan'ın helikopteri uçurmaması gerektiğini ve bunu yaptığı için onun da suçlu olduğunu savunmuştu. Kazada yakınlarını kaybeden diğer aileler ise Vanessa Bryant'ın açıklamalarına rağmen pilot hakkında dosyaya bir metin eklemediler.
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SALGIN SONRASI DAVA GÖRÜLECEK
İnternet ortamında hazırlanan dosyaların dava için toparlanacağı, Amerika'da hayatın normale dönmesiyle davanın görülmeye başlanacağı belirtildi.
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KAZADAN 3 AY SONRA YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞILDI
Öte yandan kazadan 3 ay sonra, Calabasas bölgesinden yeni fotoğraf paylaşıldı. Dağlık bölgenin en yüksek noktası ve Kobe Bryant ve beraberindekileri taşıyan helikopterin çakıldığı yer işaretlenmiş olarak basına sızdırıldı.
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ŞİRKET İFLAS EDEBİLİR
Kobe Bryant ve ailesinin sahip olduğu yaşam sigortaları ve diğer ailelerin de davaya katılımıyla davaya konu olan Island Express Helicopters şirketinin iflas edebileceği konuşuluyor.
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Los Angeles'ın birçok yerinde duvarlar Kobe ve Gianna'nın resimleriyle süslenmiş durumda