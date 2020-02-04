Kobe Bryant'ın cenaze töreni olay oldu! 1 hafta geçti ama...

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin hala yapılmaması olay oldu.Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gigi, helikopter kazasında hayatlarını kaybetmiş ve tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Trajik kazanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Kobe Bryant ve Gigi için cenaze töreninin neden hala yapılmadığı merak konusu oldu.ABD basınında yer alan haberlere göre Kobe Bryant için yapılması planlanan cenaze töreni için bir toplantı gerçekleştirildi. Cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum'da düzenleneceği belirtildi. Coliseum’un yaklaşık 80 bin kişilik kapasiteli ve çevresinde çok sayıda yeşil alanların olmasından dolayı bu fikre sıcak bakıldığı kaydedildi.ABD basını Los Angeles Memorial Coliseum'da 80 bin kişinin katılacağı bir cenaze töreninin düzenleneceğini söylese de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center önüne Kobe'nin anısına bırakılan eşyalar toplandı. Bir hafta içinde onbinlerce taraftar 41 yaşında hayatını kaybeden efsane basketbolcuyu anmak için Staples Center önünde toplanmışlardı.Staples Center Başkanı Lee Zeidman ise taraftarların Kobe Bryant anısına salonun önüne 1.353 basketbol topu, 25 bin mum, 5 bin mektup, 500 oyuncak hayvan ve 350 çift ayakkabı bıraktığını açıkladı.Ayrıca dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, Kobe Bryant'ı andı. 163 katla dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin fotoğrafları yansıtıldı.Gece boyunca Burj Khalifa, Kobe Bryant için ışıklandırıldı...