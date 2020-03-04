Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada yeni kriz! Fotoğraflar sızdırıldı...
Spor dünyasını yasa boğan kazanın ardından skandal iddia...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor Arena Dış Haberler | Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği talihsiz helikopter kazasının yankıları sürüyor.
2
Olay yerine ilk giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığı ortaya çıktı.
3
İddiaların ardından harekete geçen yetkililer, görüntüleri çekenlerin kimliğini tespit etti ve fotoğrafların silinmesi emrini verdi.
4
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, olay yerine ilk giden ekipler arasında bulunan en az 2 itfiayeci ve 8 görevlinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığını doğruladı.
5
İvedilikle harekete geçen Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, sorumlularla teker teker görüştüklerini ve yardımcılarına söz konusu fotoğrafların silinmesi için emir verdiğini açıkladı.
6
7
Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva'nın basın açıklaması şu şekilde:
8
"Kazadan hemen sonra çekilen enkaz fotoğraflarının ortadan kaldırılmasını sağlamak benim bir numaralı önceliğimdi."
9
"Fotoğrafları çeken ve daha sonra paylaşan görevlilerin kimliğini tespit ettik."
10
"Hepsi merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler."
11
"İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti."
12
Hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada fotoğrafların paylaşılmasından dolayı harap olduğunu ifade etmişti.
13
Acılı eş, sorumluların mümkün olan en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyor.
14
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin açtığı soruşturmayı sürdürüyor.
15
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının ölümüne neden olan kazada helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açmıştı.
16
Vanessa Bryant, Los Angeles'ta açtığı davada şirketi "ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle" suçlamıştı.
17
Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini savunuyor.