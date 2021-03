Kobe Bryant kimdir ve ne zaman öldü? NBA All Star maçı öncesi yine unutulmadı

Kobe Bryant, 42 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından spor dünyasını yasa boğdu. Kariyeri boyunca pek çok başarı elde eden Kobe Bryant, NBA tarihinin bir maçta en fazla sayı atan NBA oyuncusu, NBA All Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncusu gibi pek çok rekora imza atan Kobe Bryant, geçtiğimiz yıllarda THY'nin reklamında oynayarak Oscar ödülü de kazanmıştı. İşte, basketbolun efsanesi Kobe Bryant hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar



BASKETBOL DÜNYASININ EFSANE İSMİ: KOBE BRYANT



Basketbolu 2015 yılında bırakan Kobe Bryant, NBA tarihine geçen pek çok rekora imza atmıştı. NBA'in en büyük efsaneleri olan Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James'in ardından NBA tarininin en skorer 4'üncü oyuncusu olarak kaya geçen Kobe Bryant, All Star mücadelelerinde de en fazla tercih edilen oyuncular arasında yer buldu.



Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.



Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.



220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.



"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.



Vanessa Laine ile 2001'den bu yana evli olan ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.