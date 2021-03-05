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Spor Arena
Haber Giriş: 05 Mart 2021 - 15:58 | 

Kobe Bryant kimdir ve ne zaman öldü? NBA All Star maçı öncesi yine unutulmadı

Geçtiğimiz yıl geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant, önemli basketbol etkinlikleri öncesinde unutulmuyor. 41 yaşındaki Kobe Bryant 2020 yılında Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Peki NBA efsanesi ünlü basketbolcu Kobe Bryant kimdir? Black Mamba Kobe Bryant'ın hayatı ve biyografisi..

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Kobe Bryant, 42 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından spor dünyasını yasa boğdu. Kariyeri boyunca pek çok başarı elde eden Kobe Bryant, NBA tarihinin bir maçta en fazla sayı atan NBA oyuncusu, NBA All Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncusu gibi pek çok rekora imza atan Kobe Bryant, geçtiğimiz yıllarda THY'nin reklamında oynayarak Oscar ödülü de kazanmıştı. İşte, basketbolun efsanesi Kobe Bryant hakkında bilinmesi gereken bazı detaylar

BASKETBOL DÜNYASININ EFSANE İSMİ: KOBE BRYANT

Basketbolu 2015 yılında bırakan Kobe Bryant, NBA tarihine geçen pek çok rekora imza atmıştı. NBA'in en büyük efsaneleri olan Kerim Abdülcabbar, Karl Malone ve LeBron James'in ardından NBA tarininin en skorer 4'üncü oyuncusu olarak kaya geçen Kobe Bryant, All Star mücadelelerinde de en fazla tercih edilen oyuncular arasında yer buldu.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

220'si play-off'larda olmak üzere NBA'de 1566 karşılaşmaya çıkan, kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı formaları Lakers'ın salonu Staples Center'ın kirişlerine asılan Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.

"Kara Mamba" lakaplı basketbolcu, kazadan saatler önce Lakers forması giyen LeBron James'in, kendisini geçerek lig tarihinin 3. en skorer oyuncusu olmasına ilişkin Twitter hesabından "Oyunu ileriye taşımaya devam et. Kardeşime çok saygı duyuyorum." yorumunu yapmıştı.

Vanessa Laine ile 2001'den bu yana evli olan ve Bianka, Gianna, Natalia, Capri isminde 4 kız çocuğu bulunan Bryant, babalık heyecanını son olarak 2019'un haziran ayında yaşamıştı.

2KOBE BRYANT KİMDİR

KOBE BRYANT KİMDİR?

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

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Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek rekoru, Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" unvanını elde etti.

All-star pivot Shaquille O'Neal'ı 1996 yazında kadrosuna katan Lakers'ta, Eddie Jones ve Nick Van Exel gibi kalbur üstü bir gard ikilisinin arkasında süre kovalayan Kobe, "en genç smaç yarışması şampiyonu" unvanını aldığı 1996-1997 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

Zaman zaman verdiği sivri demeçler ve öz güvenle kibir arasında gidip gelen tavırları gençliğine verilen Bryant, 2. sezonunda en azından oyununu olgunlaştırmaya başladı. Zor anlarda sorumluluk almayı sevmesi ve spektaküler hareketleriyle taraftarların favori isimleri arasına giren Bryant, "NBA All-Star maçına ilk 5'te başlayan en genç oyuncu" olduğu 1997-1998 sezonunda sayı ortalamasını 15,4'e çıkardı.

Lakers gibi Bryant'ın kaderi de Michael Jordan ile 6 şampiyonluk yaşayan Phil Jackson'ın, başantrenörlüğe getirildiği 1999 yazında değişti. Jackson yönetiminde ligin elit şutör gardlarından birine dönüşen Kobe, Shaquille O'Neal'ın sürüklediği Lakers ile 2000, 2001 ve 2002'de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bryant, şampiyonluklar sırasında normal sezonda 22,5, 28,5, 25,2, play-off'larda ise 21,1, 29,4 ve 26,6 sayı ortalamaları yakaladı.

İsminin O'Neal'ın arkasında anılmasından rahatsız olan ve yıldız pivotla yaşadığı sorunlar zaman zaman basına yansıyan Bryant, 2002-2003 sezonuna, farklı bir motivasyonla başladı. Şubat ayında üst üste 9 maç 40 ve üstünde sayı üreten Bryant, sezonu maç başına 30 sayı, 6,9 ribaunt, 5,9 asist ve 2,2 top çalmayla bitirdi. Fakat şampiyonluğun en büyük adayı Lakers, kupayı, Batı Konferansı yarı finalinde yenildiği San Antonio Spurs'e kaptırdı.

Bryant'ın isminin tecavüz suçlamasına karıştığı 2003 yazında kadrosuna Karl Malone ve Gary Payton'ı katan Lakers, 2004 NBA finaline yükseldi ancak Detroit Pistons, final öncesi favori gösterilen Lakers'ı 4-1 yenerek 1989 ve 1990'dan sonra 3. kez şampiyonluğa ulaştı.

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Koç Phil Jackson'ın takımdan ayrılması ve O'Neal'ın Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant karşılığında Miami Heat'e takas edildiği 2004-2005 sezonu, O'Neal olmadan neler yapabileceği merakla beklenen Bryant için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Lakers, Bryant'ın 27,6 sayı, 5,9 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynadığı sezonda play-off'lara gidemedi.

Phil Jackson ile Kobe Bryant'ın yolları, 2005-2006'da bir kez daha kesişti. Jackson yönetiminde sezona muhteşem bir giriş yapan Bryant, aralık ayında Dallas Mavericks potasına 3 çeyrekte 62 sayı gönderdi.

Basketbolseverler, 22 Ocak 2006'da Lakers'ın Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta tarihe tanıklık etti. Karşılaşmayı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" oldu. 71 sayıyla Elgin Baylor'a ait Lakers kulüp rekorunu da ele geçirdi. Kobe, Lakers'ın play-off ilk turunda elendiği sezonda 35,4 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaştı.

Rakip savunmalara karşı acımasızlığı nedeniyle zehirli bir yılan türü "Kara Mamba" lakabı takılan Bryant, 2006-2007 sezonunda skorer oyununu farklı bir boyuta taşıdı. Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2'nci NBA oyuncusu" olarak tarihe adını yazdırdı. Lakers, Bryant'ın 10 kez 50 ve üstü skor ürettiği sezonu, yine play-off ilk turunda elenerek kapattı.

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Lakers, İspanyol pivot Pau Gasol'ün yıl ortasında takıma katıldığı 2007-2008 sezonunda yeniden şampiyon takım havasına girdi. Lakers, Bryant'ın 28,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 5,4 asist ortalamalarıyla kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği sezonda NBA finaline çıktı. Fakat Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen ve Rajon Rondo'yu kadrosunda barındıran Boston Celtics'e 4-2 ile boyun eğdi.

Kobe, O'Neal olmadan ilk kez finale yükseldiği yıldan sonra 2008-2009 sezonunda yine takımını finale taşıdı. Hidayet Türkoğlu'nun da önemli parçaları arasında yer aldığı Orlando Magic'i 4-1 mağlup eden Lakers, 7 yıl sonra NBA'in zirvesine çıktı. Kobe ise kariyerinde ilk defa final serisinin MVP'si seçildi.

Lakers, 2009-2010 sezonunda 2 yıl önce finali kaybettiği Celtics'ten 4-3'lük skorla rövanşı aldı. Art arda final serisinin MVP'si seçilen Bryant böylece 5. şampiyonluk yüzüğünü taktı ve kendisinden şüphe edenlere en güzel cevabı verdi.

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