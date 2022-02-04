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Kış Olimpiyatları 2022 Google tarafından doodle oldu! Pekin Olimpiyat Oyunları (Olympic Winter Games 2022) ne zaman hangi kanalda?

#Kış Olimpiyatları#Olympic Winter Games#Pekin Olimpiyat Oyunları

2022 Pekin Olimpiyat Oyunları'nı Google doodle yaparak hatırlattı. Çin’in başkenti Pekin’de başlayacak olan Winter Games adının verildiği Pekin Olimpiyat Oyunları'nın doodle hazırlayan arama motoru, tasarımında buz üzerinde spor yapan çizgi hayvan figürlerine yer verdi. 4 Spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye’yi temsil edeceği organizasyonda 15 dalda 90’dan fazla ülkeden 3 bin sporcu mücadele edecek. Kış Olimpiyatları 2022 ne zaman başlıyor? İşte, Pekin Olimpiyat Oyunları'nın tarihi ve kanal bilgisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Kış Olimpiyatları 2022 Google tarafından doodle oldu Pekin Olimpiyat Oyunları (Olympic Winter Games 2022) ne zaman hangi kanalda

Kış Olimpiyat Oyunları 2022 resmi adıyla XXIV Olympic Winter Games,açılışını kutlayan Google tüm dünyaya eğlenceli bir doodle animasyon tasarımı hazırladı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele vereceği Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. 4 Şubat’ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, TRT ve D-Smart’ta yayınlanacak.

2/5KIŞ OLİMPİYATLARI 2022 NE ZAMAN

KIŞ OLİMPİYATLARI 2022 NE ZAMAN?

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat'ta düzenlenecek. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak. Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

3/5KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edeceği kış olimpiyatları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

TRT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat’tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den izlenebilecek.

Spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye’yi temsil edeceği organizasyon D -Smart’ın 75. kanalında yayın yapan Eurosport ile 76. kanalında ekranlara gelen Eurosport 2 kanallarında daizleyicilerle buluşacak.

4/57 Milli SPORCU

7 Milli SPORCU

20 Şubat’ta sona erecek Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin’de mücadele verecek.

5/5Sporcuların yarış takvimi de şöyle:

Sporcuların yarış takvimi de şöyle:

Kayakla Atlama

5 Şubat Cumartesi

TSİ 09.20-10.30 Fatih Arda İpcioğlu Bireysel Eleme Atlayışı

Final 06 Şubat Pazar

TSİ 14.00-15-45 11 Şubat Cuma Tsi 14.00

Fatih Arda İpcioğlu Büyük Tepe Eleme Yarışı

Final 12 Şubat Cumartesi Tsi 14.00

Alp Disiplini

7 Şubat Pazartesi

TSİ-06.15 Özlem Çarıkçıoğlu Büyük Slalom 1. İniş

TSİ 08.45 Büyük Slalom 2. İniş

9 Şubat Çarşamba

TSİ 05.15-08.45 Özlem Çarıkçıoğlu Slalom

13 Şubat Pazar

TSİ 05.15 Berkin Usta Büyük Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş

16 Şubat Çarşamba

05.15 Slalom 1. İniş 13.45 İkinci İniş

Kayaklı Koşu:

08 Şubat Salı

TSİ 11.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun-Yusuf Emre Fırat Bireysel Sprint Eleme Müsabakası.

Finaller

10 Şubat Perşembe

TSİ 10.00 Ayşenur Duman-Özlem Ceren Dursun 10 Km Klasik Elemeleri

11 Şubat Cuma

TSİ 10.00 Yusuf Emre Fırat 15 Km Klasik Eleme Yarışı

16 Şubat Çarşamba

TSİ 12.00 Bayanlar Takım Sprint Elemeleri

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#Kış Olimpiyatları#Olympic Winter Games#Pekin Olimpiyat Oyunları