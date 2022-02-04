Kış Olimpiyatları 2022 Google tarafından doodle oldu! Pekin Olimpiyat Oyunları (Olympic Winter Games 2022) ne zaman hangi kanalda?

KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

90 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun 4-20 Şubat tarihleri arasında mücadele edeceği kış olimpiyatları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.



TRT, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Heyecanla beklenen Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Şubat’tan 20 Şubat tarihine kadar canlı yayınla TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr’den izlenebilecek.



Spor dalında 7 sporcumuzun Türkiye’yi temsil edeceği organizasyon D -Smart’ın 75. kanalında yayın yapan Eurosport ile 76. kanalında ekranlara gelen Eurosport 2 kanallarında daizleyicilerle buluşacak.