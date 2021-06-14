Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? İşte tarih bilgisi
660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2020'de şartları yerine getirmesine rağmen salgın nedeniyle Kırkpınar ağalığı yapamayan Seyfettin Selim'in, 2021 yılının Kırkpınar ağası seçildiğini söyledi. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl tedbirler kapsamında yapılacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi." denildi. İşte, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında ayrıntılar...
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bugün bir araya gelerek değerlendirmede bulunduğu belirtilerek, "Görüşmenin ardından lisans problemi nedeniyle güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı.
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Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak yapılacak." ifadelerine yer verildi.