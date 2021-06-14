Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? İşte tarih bilgisi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl tedbirler kapsamında yapılacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir hafta ertelendi." denildi. İşte, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında ayrıntılar...