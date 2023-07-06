KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR?

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.