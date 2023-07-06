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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor 2023, ödülü nedir? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

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#Kırkpınar Yağlı Güreşleri#662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri#Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 09:56

Geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2023 bu yıl 662. kez düzenlenecek. Her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu. Pehlivanlar bu yıl da üç gün süresince er meydanında mücadele edecekler. Başpehlivan ise büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor 2023, ödül nedir? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

1/4Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor 2023, ödülü nedir 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalıdır. Geleneksel turnuvalarımızdan Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl da çeşitli etkinlikler ve kıyasıya mücadelelerle başlamak için gün sayıyor. Güreşler esnasında Kırkpınar Festivali düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı belli oldu. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlıyor 2023, ödül ne kadar? 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? İşte 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı

2/4KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Edirne Belediyesi tarafından 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında TRT Spor'da canlı yayınla ekrana gelecek.

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3/4KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR?

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.

4/4KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI 2023

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI 2023

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00’da başlayacak.

Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma Saat:10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek.

Kırkpınar’ın açılış programı ise Saat:18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.

9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat:09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi Saat:15.00’te, Bayrak Töreni Saat:16.00’da Final Güreşi Saat: 17.30’da, Ödül Töreni ise Saat: 18.30’da gerçekleştirilecek.

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