Kırkpınar güreşleri seyircili mi olacak? Kırpınar güreşler ne zaman?

"Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum.



Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız."



Toplantıda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi önerisi de görüşüldü.