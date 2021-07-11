Kırkpınar altın kemer sahibi başpehlivanlar kimlerdir? "Altın kemer" çeyrek asırdır ebedi kuşanacak sahibini arıyor

Kırkpınar'da her pehlivanın nihai hedefi ebedi "altın kemer"in sahibi olma hayali, 24 yıldır gerçekleşmiyor.



Edirne Belediyesince 1960 yılında resmi olarak başlatılan altın kemer uygulaması güreş kurallarına göre, başpehlivan olana bir yıllığına veriliyor. Güreşi kazanarak emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl süresince takan başpehlivan, bir sonraki yıl Kırkpınar'da başarılı olamazsa kemeri iade ediyor.



Üç yıl fire vermeden üst üste Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin ebedi sahibi oluyor.



Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında, 22 ayar 480 gram altından imal edilen "altın kemer"i ilk kuşanan başpehlivan, 1960 yılında İbrahim Karabacak oldu.



Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı, Cumhuriyet tarihinde altın kemere iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) sahip oldu.



1997 yılından bu yana başpehlivanlık unvanını üst üste 3 kez hiçbir pehlivan elde edemediği için 24 yıldır altın kemer daimi sahibini arıyor.