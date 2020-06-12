'Kimse açıklamak istemiyor ama Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...'
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar kalan 8 maç için göreve gelirken yeni sezonda takımı çalıştıracak ismi sarı lacivertli takımın eski futbolcusu açıkladı.
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Fenerbahçe'de gözler 8 haftalık süreç sonrası yeni teknik direktöre çevrilmişken sarı lacivertli ekibin efsane ismi 2020-2021 sezonunda takımın başına geçecek ismi duyurdu.
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Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağını açıklayan Fenerbahçe'de hedef, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa biletini alabilmek.
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Takımın başına teknik direktör olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe tercihini Karapınar'dan yana kullandı.
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Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için, "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapılırken yeni sezonla birlikte takımı çalıştıracak ismi Semih Yuvakuran açıkladı. İşte detaylar...
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Beşiktaş forması giyen oğlu Utku Yuvakuran’ın ligde kalan 8 maçta forma şansı bulup bulamayacağı hakkında "Sahaya çıktığınız zaman siz kendinizle savaşırsınız. Ersin de benim evladım gibi. Hangisi hak ederse o oynasın. Bugün oynamazsa yarın oynar, olmazsa başka takıma gider. Bizim öyle devreye girme gibi bir şeyimiz yok. Sergen hoca ve ekibi kararı kendileri verecekler. Orada kim hak ediyorsa o oynayacaktır. Ben Utku'ya, "Sen işini yap ve çalışmalarına bak" dedim." ifadelerini kullandı.
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KARİUS'UN YEDİĞİ GOLLERİ UTKU KALESİNDE GÖRSE...
Yuvakıran ayrıca, "Keşke aralarına bir yabancı girmeden Beşiktaş'ın iki kalecisi olsa ve ikisi de çok iyi oynasa. Yerli ve milli. Utku, "Ben oynayacağım, milli takımın kalesini de koruyacağım" diyor. Keşke Karius'un yediği golleri Utku veya Ersin yeseydi” görüşünü paylaştı.
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Semih Yuvakuran, ‘Gelecek sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörü kim olur?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:
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FENERBAHÇE'NİN HOCASINI DA AÇIKLADI
"Kimse açıklamak istemiyor ama Fenerbahçe'nin gelecek sezonki hocası % 80 Erol Bulut olacak. Benim duyuyum anlaşıldığı yönünde."
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YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE
"Alanyaspor'un kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşma ihtimali var ve durum yanlış anlaşılır diye bu yüzden iki taraf şu an açıklamak istemiyor. Yoksa en kısa sürede açıklanacak."
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"Örneğin; kupadan Alanyaspor elensin açıklanır. Böyle bir durum olursa imzaların atıldığını herkes görecek. Hayırlı olur mu? Bence olur. İyi çalışan, araştıran, kendini geliştiren bir Erol Bulut var..."
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SAHİP ÇIKILMASI GEREK
"Fenerbahçe camiasının ona sahip çıkması gerekiyor. Yabancı hocaların elinde sonuçta sihirli değnek yok. Erol Bulut, Avcı'nın yanından ayrıldıktan sonra aldığı takımlarda da başarılı oldu."
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Erol Bulut, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Türkiye’de oynadığım ilk takım Fenerbahçe. Bugün Erol Bulut olduysam, onların sayesinde. Fenerbahçe’nin bende özel bir yeri var” dedi. Daha sonra Sarı-Lacivertliler ile ilgili değerlendirmede bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Ali Koç göreve başladığından beri bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama istediği gibi olmadı. Transferlerin bir kaçı tuttu. Şimdi verecekleri kararda en doğrusunu yapmaya çalışacaklar. Ya nlışları bir daha yapmak istemeyecekler. Göreve başlayacak hocanın da işi kolay olmayacak. Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.