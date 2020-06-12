'Kimse açıklamak istemiyor ama Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...'

Erol Bulut, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Türkiye’de oynadığım ilk takım Fenerbahçe. Bugün Erol Bulut olduysam, onların sayesinde. Fenerbahçe’nin bende özel bir yeri var” dedi. Daha sonra Sarı-Lacivertliler ile ilgili değerlendirmede bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Ali Koç göreve başladığından beri bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama istediği gibi olmadı. Transferlerin bir kaçı tuttu. Şimdi verecekleri kararda en doğrusunu yapmaya çalışacaklar. Ya nlışları bir daha yapmak istemeyecekler. Göreve başlayacak hocanın da işi kolay olmayacak. Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.