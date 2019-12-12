Kimi kendi istedi, kimi tuzağa düştü! İfşalanan futbolcular...
Özel hayatında çalkantılı bir dönem geçiren Dorukhan Toköz'ün başı bu kez Enise Sude isimli modelin ifşalarıyla dertte...
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Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz, bu kez sosyal medya mesajlarıyla gündeme geldi.
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Enise Sude isimli Instagram kullanıcısı, Dorukhan Toköz'ün kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek sosyal medyanın gündemine oturdu.
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"Türk müsün?" diyerek Enise Sude isimli kullanıcıya mesaj attığı iddia edilen Dorukhan Toköz'ün sohbetin sonunda genç kadınla buluşmak istediği öne sürüldü.
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Bu davet üzerine genç kadının "Herhalde sen benim kaç futbolcuyu ifşa ettiğimi görmedin" mesajıyla karşılaştığı belirtilen milli futbolcunun geri adım attığı ve gönderdiği mesajları sildiği iddia edildi.
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Enise Sude isimli kullanıcı, Dorukhan Toköz'le arasında geçen diyalogları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
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"Bu gidişle takım oluşturacağım galiba. R nedir, nasıl yapılır?" mesajlarıyla milli yıldızın geri adım attığını belirtti.
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Ortaya çıkan mesajlaşma görüntülerinin ardından Dorukhan Toköz, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı ve böyle bir mesajlaşmanın kesinlikle yaşanmadığını ve gerekli hukuki işlemleri başlattığını söyledi.
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İşte Dorukhan Toköz'ün iddialara ilişkin verdiği cevabın tamamı...
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Enise Sude, daha önce de Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmiş ve "Bazıları ifşalanmayı hak etti" mesajını yazarak Emre Mor'u Snapchat üzerinden engellediğini gösteren fotoğrafı paylaşmıştı.
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Süper Lig'de son günlerde arka arkaya ifşalanan futbolculara yenileri eklendi.
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Rinda Jemines isimli bir Türk kullanıcı, Instagram'da Süper Lig forması giyen birbirinden ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa ettikten sonra şimdi de eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın yazdıklarını paylaştı.
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Rinda Jemines'in söz konusu paylaşımında genç futbolcuya ilk olarak kendisinin mesaj attığı görülüyor.
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İkili, bir başka sosyal medya platformu olan Snapchat hakkında konuşuyor.
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Ancak Rinda Jemines, Snapchat hesabı olmadığını belirtiyor.
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Rinda Jemines'in paylaşımlarından birinde Gael Clichy'ye Türkçe mesaj attığı da dikkatlerden kaçmıyor.
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Gizemli kullanıcının, Gael Clichy'ye attığı o mesajda Danla Bilic'in meşhur Ronaldo taktiğinden bahsettiği fark edildi.
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Danla Bilic zamanında futbolcularla gerçekleştirdiği yazışmaları paylaşmış ve Alper Potuk'la konuşurken Ronaldo taktiğinden bahsetmişti.
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İngilizce konuşarak yabancı biriymiş gibi davranan Rinda Jemines'in ifşaladığı futbolcular spor ve magazin kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.
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Rinda Jemines'in ifşaladığı futbolcular arasında Tolgay Arslan, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Muhammed Elneny ve Christian Luyindama bulunuyordu.
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Rinda Jemines'in gerçek kimliği henüz ortaya çıkmadı.
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İŞTE GEÇMİŞTE YAŞANAN İFŞA OLAYLARI
Sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic, Instagram hesabından yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratmış ve tanınan bir isim olmuştu.
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Bilic, Alper Potuk, Yusuf Erdoğan ve Emre Çolak gibi futbolcular yaptığı yazışmaları ifşa ederek ünlenmişti.
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Bilic, yaptığı açıklamada "Futbolcu meselem vardı herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim, gençliğime veriyorum. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50-60 bin takipçi geldi bana, sonra YouTube kanalı açtım." itirafından bulunmuştu.
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Son dönemde fenomen güzellerin ağına takılan isimlerden biri ise Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram olmuştu.
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Eda Gökçen Kaya adlı sosyal medya fenemoni güzel, "İfşa sırası bendeymiş" diyerek Ömer Bayram'la olan diyaloğunu paylaşmıştı.
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Kaya'nın ifşası sosyal medyada olay olmuştu.
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Bir futbolcunun kendisine yazdığı mesajları ifşa eden bir başka isim ise Banu Çetin olmuştu.
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Çetin, yüzünü gizlediği sarı kırmızılı bir futbolcunun kendisine yazdığı mesajı takipçileriyle paylaşmıştı.
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Başka bir ifşa olayı ise 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş ile Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor arasında yaşanmıştı.
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Yağmur Taktaş, 22 yaşındaki futbolcunun kendisine attığı mesajları sosyal medyadan paylaşmıştı.
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Emre Mor'un mesajlarını ifşa eden bir başka sosyal medya fenomeni güzel de Merve Taşkın olmuştu.
İşte mesajları ifşa olan diğer futbolcular...
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Eljif Elmas - Melisa Dişisağlam
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Ciciş Esra - Karim Hafez
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Elneny - Beren Güney
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Gizem Özdilli - Şener Özbayraklı
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Ronaldo - Cansu Taşkın
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Merve Sanay - Hakan Çalhanoğlu
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Galatasaraylı Emre Mor'un hikayesini izliyoruz...
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Bir çok yıldızın ifşa edilen mesajları gündem olmaya devam ediyor.
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Süper Lig'de son günlerde arka arkaya ifşalanan futbolculara yenileri eklendi.
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Danla Bilic zamanında futbolcularla gerçekleştirdiği yazışmaları paylaşmış ve Alper Potuk'la konuşurken Ronaldo taktiğinden bahsetmişti.