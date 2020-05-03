Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında yakın dostundan açıklama!
Öldüğü iddia edilen ancak önceki gün ilk kez halkın karşısına çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Cumartesi günü uzun süre sonra ilk kez halkın karşısına çıkmış ve hayatta ve sağlıklı olduğunu dünyaya duyurmuştu.
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Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.
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Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen Kuzey Kore liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.
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Kim Jong-un'un yakın arkadaşı olan İtalyan politikacı Antonio Razzi, Kim'in sağlık durumu ve Kuzey Kore liderinin manevi oğlu Kwang Song Han'ın İtalya'dan Katar'a gönderilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Antonio Razzi, Berlusconi hükümetinde görev yapmıştı. Kuzey Kore'ye ilgisiyle bilinen bir İtalyan politikacıdır.
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"KİM'İN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ..."
Kim Jong-un'un durumunun ciddi olduğunu söyleyen Antonio Razzi; "Kötüydü, çok kötüydü ama şimdi iyileşiyor. Dinlenmesi lazım. Gün geçtikçe daha iyi olacaktır. Dostumun sağlıklı olmasını görmek beni mutlu eder." ifadelerini kullandı.
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Antonio Razzi ayrıca, Kim Jong-un'un manevi oğlu olan Kwang Song Han'ın İtalya'dan gönderilmesine de tepki gösterdi ve kararın politik olduğunu iddia etti.
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İtalya'da forma giyen ilk ve tek Kuzey Koreli futbolcu olan ve Kim Jong-un'un da manevi oğlu olarak gösterdiği Kwang Song Han, Cagliari'de başlayan 'Çizme' serüveninde Juventus'a kadar yükselmiş ancak 6 ay sonra Katar takımı Al Duhail'e 7 milyon Euro karşılığı satılmıştı.
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"HAN'IN İTALYA'DAN AYRILMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM"
Han'ın İtalya'dan ayrılmasına çok üzüldüğünü söyleyen Antonio Razzi; "Kuzey Kore'ye gittiğimde herkes bana Han'dan bahsediyordu. Hatta Juventus ile Kuzey Kore arasında bir dostluk maçı düzenlemek istediler. Çok sevdiğim bir futbolcuydu Han. İtalya'dan ayrılması'na üzüldüm." dedi.
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"POLİTİK BİR KARAR OLABİLİR..."
Han'ın İtalya'dan Katar'a gönderilmesinin altında politil sebepler olabileceğini söyleyen Razzi; "Kimseyi suçlamam istemem ama Han'ın Juventus'tan Katar'a satılmasında politik sebepler olabilir. Belki hükümet Juventus'u satış için zorlamıştır. Çünkü antrenmanlarda çok güçlüydü. Ronaldo ve Dybala ile birlikte çalışıyordu. Belki de dünyanın en iyisi olacaktı. Siyaset spora bu şekilde müdahale etmemeli." sözlerini kullandı.
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KUZEY KORELİ FUTBOLCU HAN'IN BAŞINA GELEN İLGİNÇLİKLER
Cagliari'den kiralık olarak gittiği Perugia'da sergilediği başarılı futbol sonrası halkın da ilgisini çekmeye başlayan Han, bir TV programına katılmak için otelde beklerken canlı yayına dakikalar kala program iptal edilir.
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"PROGRAMA ÇIKARSA SINIR DIŞI EDİLECEKTİ"
O günü Perugia başkanı şöyle anlatıyor; "Yayına çok az kalmıştı. Kuzey Kore'den aradığını söyleyen oldukça sert bir ses, bana Han'ı yayına çıkarmayacağımı emrediyordu. Telefon İtalya hükümetinden gelmişti. Onlara da Kuzey Kore'den direktif edilmiş. Telefondaki yetkili, Kuzey Koreli futbolcuların televizyona çıkmalarının yasak olduğunu, çıkarsa sınır dışı etmek zorunda olduklarını söyledi ve yayın iptal oldu. Han çok korkmuştu."
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'ABARTI' MANEVİ BABA
Kwang-song Han ile Kim Jong-un arasındaki ilişki o günlerde dikkat çekmeye başladı. Kim Jong-un'un Han'ı manevi oğlu olarak gördüğü Kuzey Kore'de bilinen bir şeydi. Manevi baba modelini abartan Kim, Han'ın Avrupa'daki hayatını Kuzey Kore'den yönlendirmeye çalışmış, futbolculuk kariyerine de yön vermek istemişti. Öncesinde pek futbol sevmeyen Kim'in, Han'ın maçları sayesinde Serie A bağımlısı olduğu belirtiliyor.
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PREMİER LİG'E TRANSFERİ ENGELLENMİŞ
2019 yazında Cagliari'den Juventus'a 3,5 milyon Euro bonservis karşılığı transfer olan Han ile İngiltere Premier Lig'den Everton, Arsenal ve Liverpool'un da ilgilendiği belirtilmiş ancak İngiliz hükümeti, olası bir transferi engellemişti.
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NÜKLEER PROGRAMI DESTEKLEME SAYILABİLİR...
İngiliz basınında çıkan habere göre İngiltere hükümeti, Kwang-song Han'a verilecek paranın dolaylı yoldan Kuzey Kore'ye gideceğini ve Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde bulunan Kuzey Kore'nin nükleer programını destekleme olarak algılanabileceğini düşündüğü için transferi engelledi.
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7 MİLYON EURO'YA KATAR'A GİTTİ
Juventus'ta yalnızca U23 takımında forma giyen ve bekleneni veremeyen Kwang-song Han, devre arasında 7 milyon Euro karşılığı Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu.