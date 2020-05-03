Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında yakın dostundan açıklama!

"POLİTİK BİR KARAR OLABİLİR..." Han'ın İtalya'dan Katar'a gönderilmesinin altında politil sebepler olabileceğini söyleyen Razzi; "Kimseyi suçlamam istemem ama Han'ın Juventus'tan Katar'a satılmasında politik sebepler olabilir. Belki hükümet Juventus'u satış için zorlamıştır. Çünkü antrenmanlarda çok güçlüydü. Ronaldo ve Dybala ile birlikte çalışıyordu. Belki de dünyanın en iyisi olacaktı. Siyaset spora bu şekilde müdahale etmemeli." sözlerini kullandı.