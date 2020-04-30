Kim Jong-un ve 'manevi oğlu' hakkında çarpıcı gerçekler!

"PROGRAMA ÇIKARSA SINIR DIŞI EDİLECEKTİ" O günü Perugia başkanı şöyle anlatıyor; "Yayına çok az kalmıştı. Kuzey Kore'den aradığını söyleyen oldukça sert bir ses, bana Han'ı yayına çıkarmayacağımı emrediyordu. Telefon İtalya hükümetinden gelmişti. Onlara da Kuzey Kore'den direktif edilmiş. Telefondaki yetkili, Kuzey Koreli futbolcuların televizyona çıkmalarının yasak olduğunu, çıkarsa sınır dışı etmek zorunda olduklarını söyledi ve yayın iptal oldu. Han çok korkmuştu."