Kim Jong-un hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!
Kim Jong-un hakkında çıkan hayatını kaybetti haberlerinin ardından Kuzey Kore lideri hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında 'hayatını kaybetti' haberlerinin çıkmasının ardından çarpıcı itiraflar ortaya çıktı.
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Bazı haber kaynakları, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için hayatını kaybetti haberleri yaparken diğer kaynaklar da bu haberi yalanladı.
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Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong'un ölmediğini ve çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.
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İspanyol Marca gazetesi ise Kim Jong'un bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkarttı.
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Kuzey Kore liderinin 'spor aşığı' olduğu belirtilen haberde Kim Jong'un sıkı bir Michael Jordan ve Chicago Bulls taraftarı olduğu kaydedildi.
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36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin üniversite yılları zamanında ise odasında Michael Jordan ve Toni Kukoc posterlerinin yer aldığı ve arkadaşlarına 'Jordan gibi olmak istiyorum' dediğine yer verildi.
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Kim Jong-un, öte yandan İsviçre'de okuduğu yıllarda Jordan'ın Fransa'ya geldiği bir maç için Paris'e gitti.
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Üniversiteden bir arkadaşı ise yaptığı açıklamada Kim Jong hakkında ''Basketbol oynarken kaybetmekten nefret ederdi. Maç yaptığımız zamanlarda bir vatandaşı, Kim'i videoya çekiyordu. Biz de niye kayıt alıyor diye anlamıyorduk. Herhalde ülkelerinde böyle yapıyorlar diye düşünüyorduk.'' sözlerini kullandı.
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Kim Jong-Un, hayranı olduğu Chicago Bulls takımının unutulmaz oyuncularından Dennis Rodman'ı Kuzey Kore'de basketbol oynamaya ikna etmiş ve ardından ikili yakın dost olmuşlardı.
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Çıkan haberlerin ardından açıklamalarda bulunan Rodman, ''Umuyorum Kim Jong-Un hakkında hasta olduğu haberleri sadece bir söylentidir. Umarım yakında daha fazla bilgiye sahip olurum.'' açıklamasında bulundu.
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Rodman, ayrıca ''Hem ABD hem de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında yapılması gereken çok şey var. Hızlıca iyileşmesi için dua ediyorum. Böylece dostlarım Trump ve Kim Jong-Un'un barışçıl hareketi devam eder.'' sözlerini kullandı.