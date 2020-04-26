Kim Jong-un hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!

Üniversiteden bir arkadaşı ise yaptığı açıklamada Kim Jong hakkında ''Basketbol oynarken kaybetmekten nefret ederdi. Maç yaptığımız zamanlarda bir vatandaşı, Kim'i videoya çekiyordu. Biz de niye kayıt alıyor diye anlamıyorduk. Herhalde ülkelerinde böyle yapıyorlar diye düşünüyorduk.'' sözlerini kullandı.