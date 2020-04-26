Khabib Nurmagomedov'a büyük şok! Corona virüs...

Corona virüsle mücadele eden ülkelerden biri olan Rusya'dan ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'u üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...
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Corona virüs tüm dünyayı olduğu gibi Rusya'yı da tehdit etmeye devam ediyor.
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Son açıklanan rakamlara göre corona virüs vaka sayısı 80 binin üzerinde, 747 kişi ise hayatını kaybetti.
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Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsünün Khabib Nurmagomedov'un babasından geldi...
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CORONA VİRÜS ŞÜPHESİ VAR
Abdulmanap Nurmagomedov, zatürre ve grip belirtileri ve corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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Rusya'daki evlerinin yakınındaki dağlarda yürüyüşe çıkan baba Nurmagomedov, grip ve zatürre benzeri semptomlar gösterdi.
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Hemen hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov için henüz corona virüs (koronavirüs) teşhisi konmadığı belirtildi.
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Corona virüs şüphesi olan Abdulmanap Nurmagomedov'u kimsenin ziyaret etmesine izin verilmiyor.
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Rus gazeteci Ramazan Rabadanov, arkadaşı olan Abdulmanap için "Bir park inşa etti. Çöpleri temizledi, yeni ağaçlar dikti. Yol boyunca güzel banklar koydu ama dün o parka gelemedi. Umarım arkadaşım tekrar parka gelir" mesajını paylaştı.
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Khabib Nurmagomedov ise 1 hafta önce babasıyla fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Zaman hiçbirimiz için kolay değil. Sadece ailenize değil, ebeveynlerinize de dikkat edin. Çünkü onlar cennetin anahtarlarıdır."