Khabib Nurmagomedov'a Suudi Arabistan'da dövüşmesi için servet teklif ettiler!

2020 yılı boks adına tarihi bir yıl olabilir. UFC hafifsıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Nisan ayında Tony Ferguson ile maça çıkacak. Khabib Nurmagomedov'un menajeri Ali Abdelaziz ise bu maçın ardından düşündükleri planı ilk kez açıkladı ve bir anda boks gündemini değiştirdi.