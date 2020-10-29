Son Dakika Haberler | Khabib Nurmagomedov için flaş iddia! Bilerek yaptı...
UFC Hafif Siklet Unvan maçında Justin Gaethje'yi nakavt ederek kemerini koruyan ve dövüş sonrası emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov için antrenöründen flaş bir iddia geldi. Khabib'in zaferi sonrası gündemi sarsan bir iddia, Dağıstanlı şampiyonun koçundan geldi. Khabib Nurmagomedov'un çalıştırıcılarından olan Javier Mendez, dövüş dünyasını sallayacak bir iddiada bulundu.
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Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet Unvan maçında rakibi Justin Gaethje'i nakavt ederek ve kariyerini sonlandırmıştı. Bu tarihi ve duygusal karşılaşmanın yankıları ise devam ediyor.
"BABAM OLMADAN DEVAM EDEMEM"
Dağıstanlı dövüşçü maç bitimi yaptığı açıklamada bırakma kararını şu sözlerle ifade etmişti: "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babam olmadan buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..."
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