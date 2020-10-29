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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 16:50 | 

Son Dakika Haberler | Khabib Nurmagomedov için flaş iddia! Bilerek yaptı...

UFC Hafif Siklet Unvan maçında Justin Gaethje'yi nakavt ederek kemerini koruyan ve dövüş sonrası emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov için antrenöründen flaş bir iddia geldi. Khabib'in zaferi sonrası gündemi sarsan bir iddia, Dağıstanlı şampiyonun koçundan geldi. Khabib Nurmagomedov'un çalıştırıcılarından olan Javier Mendez, dövüş dünyasını sallayacak bir iddiada bulundu.

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Dağıstanlı şampiyon dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Sıklet Unvan maçında rakibi Justin Gaethje'i nakavt ederek ve kariyerini sonlandırmıştı. Bu tarihi ve duygusal karşılaşmanın yankıları ise devam ediyor.

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Khabib Nurmagomedov, UFC hafif siklet unvan maçında ABD'li rakibi Justin Gaethje'yi ikinci rauntta bayıltarak nakavt etmiş ve 29 galibiyet ve sıfır mağlubiyetle kariyerin noktaladığını açıklamıştı.

3BABAM OLMADAN DEVAM EDEMEM
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"BABAM OLMADAN DEVAM EDEMEM"

Dağıstanlı dövüşçü maç bitimi yaptığı açıklamada bırakma kararını şu sözlerle ifade etmişti: "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babam olmadan buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..."

4BABASINI KORONADAN KAYBETMİŞTİ
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BABASINI KORONADAN KAYBETMİŞTİ

Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, 3 Temmuz'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti.

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ANNESİNE VERDİĞİ SÖZ

Tarihi galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamayan Khabib, babasının vefatı sonrası annesine bu dövüşün son olacağının sözünü verdiğini kafeste dövüşmeyi bu yüzden bıraktığını söylemişti.

6KHABIBİN HOCASINDAN ÇARPICI İDDİA
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KHABIB'İN HOCASINDAN ÇARPICI İDDİA!

Khabib'in zaferi sonrası gündemi sarsan bir iddia, Dağıstanlı şampiyonun koçundan geldi. Khabib Nurmagomedov'un çalıştırıcılarından olan Javier Mendez, dövüş dünyasını sallayacak bir iddiada bulundu.

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Javier Mendez, 2018 yılında Khabib'in Conor McGregor'u yendiği maçı bilerek uzattığını ve bunu rakibin acı çekmesi için yaptığını söyledi.

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2018'de Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u 4. rauntta nakavt etmişti. Javier Mendez, Khabib'in o maçı çok daha kısa sürede bitirebileceğini ancak McGregor'u cezalandırmak için dövüşü bilerek uzattığını ifade etti.

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Javier Mendez, Khabib'in ikinci rauntta nakavt ettiği Justin Gaethje'ye aynı şeyi yapmamasının sebebi olarak ise ABD'li dövüşçüyü anne ve babasının önünde zor duruma düşürmemek olduğunu söyledi.

10KOLUNU KIRABİLİRDİ AMA YAPMADI
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'KOLUNU KIRABİLİRDİ AMA YAPMADI'

Mendez'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde: 'Sanırım Khabib, Justin Gaethje'yi seviyor. Kafeste önceden çıktığı bazı dövüşlerde rakibini cezalandırmak ve daha çok acı vermek için mücadeleyi uzattığını görmüştüm. Justin Gaethje'ye karşı bunu yapmadı. Maçı kazandığı pozisyonda kolunu bile kırabilirdi ama anne babasının önünde rakibinin böyle kötü duruma düşmesini istemedi.

11CONORI CEZALANDIRDI
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'CONOR'I CEZALANDIRDI'

'Justin Gaethje maçı ikinci raundda bitti. Conor McGregor maçı ise 4 raund sürdü. Kimse düşünmesin ki McGregor Khabib'i zorladı. Khabib sadece Conor'ın daha fazla acı çekmesini istediği için o maçı uzattı. Onu kafeste cezalandırdı.'

12KHABIBTEN EMEKLİLİK SÖZLERİ
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KHABIB'TEN EMEKLİLİK SÖZLERİ

Justin Gaethje'yi yendikten sonra emeklilik kararını dünyaya duyuran Khabib Nurmagomedov, Rusya'ya dönüşü sonrası bu konuyla ilgili şunları söyledi: 'Kararıma herkes farklı tepkiler verdi. UFC geri dönmemi istiyor doğal olarak. Çünkü gelirlerde düşüş olabileceğini düşünüyorlar ama ben dönmek istemiyorum.'

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'Yeni yaşamımda da rahatlıkla para kazanabilirim. Kariyerimin zirvesinde bu kararı almak zor ama benim için en iyisinin bu olduğuna eminim. Herkes zirvede bırakamaz. 3-4 yıl sonra belki bu kararımla yüzleşmem gerekecek ama bence doğru olanı yaptım.'

14Khabib ve hocası Javier Mendez
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Khabib ve hocası Javier Mendez

15Eldivenini kafese bırakmıştı
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Eldivenini kafese bırakmıştı

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi yenerek unvanını koruduğu maç sonrası eldivenini kafesin ortasına bırakmış ve emeklilik kararını açıklamıştı.

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