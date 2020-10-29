Son Dakika Haberler | Khabib Nurmagomedov için flaş iddia! Bilerek yaptı...

'KOLUNU KIRABİLİRDİ AMA YAPMADI' Mendez'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde: 'Sanırım Khabib, Justin Gaethje'yi seviyor. Kafeste önceden çıktığı bazı dövüşlerde rakibini cezalandırmak ve daha çok acı vermek için mücadeleyi uzattığını görmüştüm. Justin Gaethje'ye karşı bunu yapmadı. Maçı kazandığı pozisyonda kolunu bile kırabilirdi ama anne babasının önünde rakibinin böyle kötü duruma düşmesini istemedi.