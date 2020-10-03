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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 12:00 | 

Büyük aşkla ilgili bomba iddia!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng ile model eşi Melissa Satta'nın ilişkisinde yeni kriz...

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng ile model eşi Melissa Satta'nın ilişkisinde yeni bir kriz patlak verdi.

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Geçtiğimiz yıl ayrılığın eşiğine gelen ve birkaç süren kriz sonrası oğulları Maddox için yeniden barışarak ilişkilerini devam ettiren ikili, geçen sürede yeni bir kriz daha yaşadılar.

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Nedeni henüz bilinmeyen sorunla ilgili hem Boateng hem de Satta tarafından yalanlama gelmezken, ünlü çiftin bu kez ayrılığı en ciddi ihtimal olarak gördükleri iddia edildi.

4SON FOTOĞRAF 1.5 AY ÖNCE
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SON FOTOĞRAF 1.5 AY ÖNCE

Hem Satta hem de Boateng'in birlikte son fotoğraflarını yaklaşık 1.5 ay önce paylaştılar.

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Çiftin uzun süredir hiçbir yerde birlikte görülmemeleri ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddialarını kuvvetlendirdi.

6MÜKEMMEL BİR EVLİLİK YOK
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"MÜKEMMEL BİR EVLİLİK YOK"

Melissa Satta, Boateng'le geçtiğimiz yıl yaşadıkları sorun sonrası şunları söylemişti:

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"Bir ütüyü değiştirdiğiniz gibi kocanızı değiştiremezsiniz.

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Düşünce farklılıklarımız vardı ancak sonrasında kendimize ikinci bir şans vermeye karar verdik.

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Birliktelik yaşamak kolay değil ama yalnız kalmak, yeni birini tanımak ve yeniden bir ilişkiye başlamak da bir o kadar zor.

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Sonuçta her ilişkide iniş çıkışlar var. Mükemmel bir evlilik yok."

11PORTODA EVLENMİŞLERDİ
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PORTO'DA EVLENMİŞLERDİ

2014 yılında Maddox isimli bir erkek çocukları dünyaya gelen Boateng-Satta ikilisi, 2016 yılında Porto'da dünya evine girmişti.

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Boateng geçen sezonun devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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Ganalı oyuncu, Siyah-Beyazlı takımda 11 maçta forma giymiş ve 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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