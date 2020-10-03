Büyük aşkla ilgili bomba iddia!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Kevin-Prince Boateng ile model eşi Melissa Satta'nın ilişkisinde yeni bir kriz patlak verdi. Geçtiğimiz yıl ayrılığın eşiğine gelen ve birkaç süren kriz sonrası oğulları Maddox için yeniden barışarak ilişkilerini devam ettiren ikili, geçen sürede yeni bir kriz daha yaşadılar.Nedeni henüz bilinmeyen sorunla ilgili hem Boateng hem de Satta tarafından yalanlama gelmezken, ünlü çiftin bu kez ayrılığı en ciddi ihtimal olarak gördükleri iddia edildi.Hem Satta hem de Boateng'in birlikte son fotoğraflarını yaklaşık 1.5 ay önce paylaştılar. Çiftin uzun süredir hiçbir yerde birlikte görülmemeleri ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddialarını kuvvetlendirdi.Melissa Satta, Boateng'le geçtiğimiz yıl yaşadıkları sorun sonrası şunları söylemişti:Bir ütüyü değiştirdiğiniz gibi kocanızı değiştiremezsiniz. Düşünce farklılıklarımız vardı ancak sonrasında kendimize ikinci bir şans vermeye karar verdik.Birliktelik yaşamak kolay değil ama yalnız kalmak, yeni birini tanımak ve yeniden bir ilişkiye başlamak da bir o kadar zor. Sonuçta her ilişkide iniş çıkışlar var. Mükemmel bir evlilik yok.2014 yılında Maddox isimli bir erkek çocukları dünyaya gelen Boateng-Satta ikilisi, 2016 yılında Porto'da dünya evine girmişti.Boateng geçen sezonun devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.Ganalı oyuncu, Siyah-Beyazlı takımda 11 maçta forma giymiş ve 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.