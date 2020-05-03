MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPrens Selman'la ilgili bomba açıklama! "Hapse girer"
GeriFutbol Prens Selman'la ilgili bomba açıklama! "Hapse girer"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 13:48,

Prens Selman'la ilgili bomba açıklama! "Hapse girer"

Newcastle United'ın Prens Selman'a satılması ihtimali İngiltere'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu satışın ardından ise Sheffield United'ın Başkanı Prens Abdullah'ın Suudi Arabistan'da hapse girme riskiyle karşı karşıya kalacağı iddia edildi. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haberler | Corona virüsle mücadele eden İngiltere'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor.

2
Abone Olgoogle-news

182 binin üzerinde vaka sayısı bulunan ülkede 28 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

3
Abone Olgoogle-news

İngiltere'de futbol konusunda ise iki gündem var. Biri Premier Lig'in devam edip etmeyeceği...

4
Abone Olgoogle-news

Diğeri ise Newcastle United kulübünün Prens Selman'a satılıp satılmayacağı...

5KAZANIRLARSA HAPSE GİRER
Abone Olgoogle-news

KAZANIRLARSA HAPSE GİRER

Tartışma konusu olan kulübün satışıyla ilgili ilginç bir çıkış ise Sheffield United'ın eski ortağı Kevin McCabe'den geldi.

6
Abone Olgoogle-news

McCabe, Sheffield United'ın sahibi Suudi Prensi Abdullah'ın, satışın gerçekleşmesinden sonra Newcastle'ı yenmelerinde halinde Suudi Arabistan'da tutuklanacağını söyledi.

7
Abone Olgoogle-news

Lig başladığında Sheffield ile Newcastle arasında bir rekabet olamayacağını savunan McCabe, "Newcastle'ın Sheffield'a yenildiğini hayal bile edemiyorum. Prens Abdullah bir anda ülkesinde cezaevine girebilir.

8
Abone Olgoogle-news

Sheffield Güney Doğu Parlamentosu üyesi Clive Betts'e mektup yazan Kevin McCabe, Selman'ın kulübü satın alarak krallığın kötü itibarını unutturmaya çalıştığını öne sürdü.

9
Abone Olgoogle-news

Mektupta ayrıca "Prens Abdullah'ın kuzenleri şimdi başka bir Premier Lig kulübünü mü yönetecek? Newcastle'ın Sheffield'a kaybetmesi durumunda yöneticiler Suudi Arabistan'da tutuklanabilir" ifadelerini kullandı.

10
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan'ın kurucusunun torunu olan Prens Abdullah, kraliyet ailesinin üyelerinden biri. Ancak Prens Selman'la bir yakınlığı bulunmuyor...

11
Abone Olgoogle-news

Ülkede daha önce de Sheffield'ın Suudi Arabistan kontrolüne geçmesi tartışma yaratmıştı.

12
Abone Olgoogle-news

Kevin McCabe de hisselerinin geçişinde usulsüzlük olduğunu iddia ederek olayı mahkemeye taşınmış ancak dava reddedilmişti.

13HERKESİN KİMLİĞİ İNCELENMELİ
Abone Olgoogle-news

HERKESİN KİMLİĞİ İNCELENMELİ

Bu arada Uluslararası Af Örgütü İngiltere Direktörü Kate Allen, Newcastle ve Sheffield United durumlarının "çok farklı" olduğunu söyledi.

14
Abone Olgoogle-news

Allen, "Newcastle kulübü satış gerçekleşirse korkunç bir insan hakları siciline sahip olan Suudi devletinin yönetimine geçecek. Prens Selman özel bir işadamı.

15
Abone Olgoogle-news

Bu para özellikle dünyanın en otoriter ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'dan geliyorsa şeffaflıkla ismi geçen herkesin kimliğinin titizlikle inceleneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi