Prens Selman'la ilgili bomba açıklama! "Hapse girer"
Newcastle United'ın Prens Selman'a satılması ihtimali İngiltere'de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu satışın ardından ise Sheffield United'ın Başkanı Prens Abdullah'ın Suudi Arabistan'da hapse girme riskiyle karşı karşıya kalacağı iddia edildi. İşte detaylar...
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Spor Arena Dış Haberler | Corona virüsle mücadele eden İngiltere'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor.
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182 binin üzerinde vaka sayısı bulunan ülkede 28 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.
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İngiltere'de futbol konusunda ise iki gündem var. Biri Premier Lig'in devam edip etmeyeceği...
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Diğeri ise Newcastle United kulübünün Prens Selman'a satılıp satılmayacağı...
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KAZANIRLARSA HAPSE GİRER
Tartışma konusu olan kulübün satışıyla ilgili ilginç bir çıkış ise Sheffield United'ın eski ortağı Kevin McCabe'den geldi.
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McCabe, Sheffield United'ın sahibi Suudi Prensi Abdullah'ın, satışın gerçekleşmesinden sonra Newcastle'ı yenmelerinde halinde Suudi Arabistan'da tutuklanacağını söyledi.
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Lig başladığında Sheffield ile Newcastle arasında bir rekabet olamayacağını savunan McCabe, "Newcastle'ın Sheffield'a yenildiğini hayal bile edemiyorum. Prens Abdullah bir anda ülkesinde cezaevine girebilir.
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Sheffield Güney Doğu Parlamentosu üyesi Clive Betts'e mektup yazan Kevin McCabe, Selman'ın kulübü satın alarak krallığın kötü itibarını unutturmaya çalıştığını öne sürdü.
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Mektupta ayrıca "Prens Abdullah'ın kuzenleri şimdi başka bir Premier Lig kulübünü mü yönetecek? Newcastle'ın Sheffield'a kaybetmesi durumunda yöneticiler Suudi Arabistan'da tutuklanabilir" ifadelerini kullandı.
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Suudi Arabistan'ın kurucusunun torunu olan Prens Abdullah, kraliyet ailesinin üyelerinden biri. Ancak Prens Selman'la bir yakınlığı bulunmuyor...
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Ülkede daha önce de Sheffield'ın Suudi Arabistan kontrolüne geçmesi tartışma yaratmıştı.
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Kevin McCabe de hisselerinin geçişinde usulsüzlük olduğunu iddia ederek olayı mahkemeye taşınmış ancak dava reddedilmişti.
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HERKESİN KİMLİĞİ İNCELENMELİ
Bu arada Uluslararası Af Örgütü İngiltere Direktörü Kate Allen, Newcastle ve Sheffield United durumlarının "çok farklı" olduğunu söyledi.
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Allen, "Newcastle kulübü satış gerçekleşirse korkunç bir insan hakları siciline sahip olan Suudi devletinin yönetimine geçecek. Prens Selman özel bir işadamı.
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Bu para özellikle dünyanın en otoriter ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan'dan geliyorsa şeffaflıkla ismi geçen herkesin kimliğinin titizlikle inceleneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.