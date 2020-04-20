Kerem Tunçeri'nin aşk defteri kabarık! İfşalar arka arkaya...

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri gönlünü şarkıcı Murat Boz'la ilişkisini geçtiğimiz yaz sonlandıran güzel oyuncu Aslı Enver'e kaptırdı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’nın özel haberine göre, Kerem Tunçeri - Aslı Enver çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü.
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Corona virüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.
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Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile ilişkisinin gün yüzüne çıkmasının ardından eski basketbolcunun sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmeye başlandı.
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Sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını iddia ettiği mesajları paylaştı.
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Beren Güney, Kerem Tunçeri hakkında 'karantinada kafayı yedi herhalde' notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafının photoshop olduğu yorumları üzerine mesajların videosunu paylaştı.
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Instagram'da 120 bine yakın takipçisi bulunan Güney, daha önce de Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmişti.
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Beren Güney'in ardından bir başka sosyal medya fenomeni Elif Şen Azra da Kerem Tunçeri ile aralarında gerçekleştiğini öne sürdüğü konuşmaları paylaştı.
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Elif Şen Azra, söz konusu paylaşımında, 'Son zamanlarda kimler ile aşk yaşayacağını şaşırdın sanırım Kerem Tunçeri! Sırada kimler var daha acaba?' ifadelerini kullandı.
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Fenomen isim daha sonra Whatsapp üzerinden yapılan yazışmaların da ekran görüntüsünü paylaştı.
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Elif Şen Azra, Kerem Tunçeri ile aralarında bu şekilde bir sohbet gerçekleştiğini öne sürdü.
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Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden son isim ise eccossi kullanı adıyla Instagram'da yaklaşık 60 bin takipçisi bulunan Ecem isimli model oldu.
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Ecem, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaştı.
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Kerem Tunçeri'nin çalkantılı özel hayatı
Kerem Tunçeri, 2007'de Tuba Çıkrıkçı ile evlendi. Eski baskebolcu bu evliliği devam ederken Peray Özdil'den çocuk sahibi oldu. Tunçeri ve Çıkrıkçı daha sonra boşandı.
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Zaman zaman çapkınlıklarıyla bilinen Kerem Tunçeri'nin ise aşk defteri kabarık... İşte Tunçeri'nin adının aşk dedikodularına karıştığı isimler...