Kerem Tunçeri'nin aşk defteri kabarık! İfşalar arka arkaya...

Kerem Tunçeri'nin çalkantılı özel hayatı Kerem Tunçeri, 2007'de Tuba Çıkrıkçı ile evlendi. Eski baskebolcu bu evliliği devam ederken Peray Özdil'den çocuk sahibi oldu. Tunçeri ve Çıkrıkçı daha sonra boşandı.