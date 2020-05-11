Kerem Tunçeri pes etmedi! AslÄ± Enver'in jeste cevabÄ±...
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde eski basketbolcu Kerem TunÃ§eri ile oyuncu AslÄ± Enverâ€™in birlikte olduÄŸu iddiasÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu iddianÄ±n ardÄ±ndan ise Kerem TunÃ§eriâ€™nin eski iliÅŸkileri gÃ¼ndem olmuÅŸtu.
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A Milli TakÄ±m formasÄ±nÄ± da yÄ±llardÄ±r terleten TunÃ§er'inin bu kez de sosyal medya Ã¼zerinden farklÄ± kadÄ±nlara attÄ±ÄŸÄ± mesajlar ifÅŸa oldu.
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Bunun Ã¼zerine gÃ¼zel oyuncu AslÄ± Enver ile Kerem TunÃ§eri'nin iliÅŸkisi, baÅŸlamadan bitmiÅŸti.
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DÃ¼n 36 yaÅŸÄ±na basan Enver, bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ eski basketbolcunun Ã§apkÄ±nlÄ±k mesajlarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca TunÃ§eri'yle tÃ¼m baÄŸÄ±nÄ± kopardÄ±.
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Hatta iddialara gÃ¶re AslÄ± Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engellemiÅŸti
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Takvim Gazetesi'nin haberine gÃ¶re;Â gÃ¼zel oyuncunun kalbini kazanma konusunda Ä±srarlÄ± olan Kerem TunÃ§eri bir tÃ¼rlÃ¼ pes etmedi
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TunÃ§eri, dÃ¼n yaÅŸ gÃ¼nÃ¼ olan AslÄ± Enver'e Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdi.
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Dedikoduya gÃ¶re gÃ¼zel oyuncu, adeta "AÅŸka geÃ§it yok" dercesine eski basketbolcunun yaptÄ±ÄŸÄ± jesti reddedip kendisine gÃ¶nderdiÄŸi Ã§iÃ§ekleri kabul etmedi.
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BÃ¶ylece TunÃ§eri'nin de tÃ¼m barÄ±ÅŸma umutlarÄ± tÃ¼kendiâ€¦Â