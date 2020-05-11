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Basketbol
Haber GiriÅŸ: 11 MayÄ±s 2020 - 10:37,

Kerem Tunçeri pes etmedi! AslÄ± Enver'in jeste cevabÄ±...

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde eski basketbolcu Kerem TunÃ§eri ile oyuncu AslÄ± Enverâ€™in birlikte olduÄŸu iddiasÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu iddianÄ±n ardÄ±ndan ise Kerem TunÃ§eriâ€™nin eski iliÅŸkileri gÃ¼ndem olmuÅŸtu.

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A Milli TakÄ±m formasÄ±nÄ± da yÄ±llardÄ±r terleten TunÃ§er'inin bu kez de sosyal medya Ã¼zerinden farklÄ± kadÄ±nlara attÄ±ÄŸÄ± mesajlar ifÅŸa oldu.

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Bunun Ã¼zerine gÃ¼zel oyuncu AslÄ± Enver ile Kerem TunÃ§eri'nin iliÅŸkisi, baÅŸlamadan bitmiÅŸti.

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DÃ¼n 36 yaÅŸÄ±na basan Enver, bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ eski basketbolcunun Ã§apkÄ±nlÄ±k mesajlarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±nca TunÃ§eri'yle tÃ¼m baÄŸÄ±nÄ± kopardÄ±.

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Hatta iddialara gÃ¶re AslÄ± Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engellemiÅŸti

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Takvim Gazetesi'nin haberine gÃ¶re;Â gÃ¼zel oyuncunun kalbini kazanma konusunda Ä±srarlÄ± olan Kerem TunÃ§eri bir tÃ¼rlÃ¼ pes etmedi

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TunÃ§eri, dÃ¼n yaÅŸ gÃ¼nÃ¼ olan AslÄ± Enver'e Ã§iÃ§ek gÃ¶nderdi.

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Dedikoduya gÃ¶re gÃ¼zel oyuncu, adeta "AÅŸka geÃ§it yok" dercesine eski basketbolcunun yaptÄ±ÄŸÄ± jesti reddedip kendisine gÃ¶nderdiÄŸi Ã§iÃ§ekleri kabul etmedi.

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BÃ¶ylece TunÃ§eri'nin de tÃ¼m barÄ±ÅŸma umutlarÄ± tÃ¼kendiâ€¦Â 

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EvliliÄŸi yasak aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden biten TunÃ§eri, Ã§apkÄ±nlÄ±klarÄ±yla sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndemde.Â

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36 yaÅŸÄ±na basan Enver'e sosyal medyada tebrik mesajlarÄ± yaÄŸdÄ±.

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