A Milli TakÄ±m formasÄ±nÄ± da yÄ±llardÄ±r terleten TunÃ§er'inin bu kez de sosyal medya Ã¼zerinden farklÄ± kadÄ±nlara attÄ±ÄŸÄ± mesajlar ifÅŸa oldu.