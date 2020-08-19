MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriYine yakalandılar! Dünya onları konuşuyor
GeriBasketbol Yine yakalandılar! Dünya onları konuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Basketbol
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 13:01,

Yine yakalandılar! Dünya onları konuşuyor

Aşk listesi NBA All Star gibi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi üyelerinden olan Kendall Jenner, sevgili konusunda NBA'den vazgeçemiyor.

2AŞK LİSTESİ NBA ALL STAR GİBİ
Abone Olgoogle-news

AŞK LİSTESİ NBA ALL STAR GİBİ

Modellik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen 24 yaşındaki Jenner, sık sık NBA yıldızlarıyla birlikte görüntüleniyor.

3
Abone Olgoogle-news

Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptıran ünlü model, Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.

4BELKİ BİR GÜN EVLENİRİZ
Abone Olgoogle-news

"BELKİ BİR GÜN EVLENİRİZ"

Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını veren Jenner'ın Simmons ile ilişkisi de sona erince bu kez adresi Lakers takımının yıldızı Kyle Kuzma olmuştu.

5
Abone Olgoogle-news

Jenner ayrıca D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson gibi basketbolcularla da aşk yaşamıştı.

6SON AŞKI DEVIN BOOKER
Abone Olgoogle-news

SON AŞKI DEVIN BOOKER

Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın halkın corona virüs nedeniyle izolasyon kurallarına dikkat ettiği dönemde Kendall Jenner ile görüntülenmesi ise ülkede olay olmuştu.

7
Abone Olgoogle-news

TMZ, Devin Booker ve Kendall Jenner'ı bir seyahat sırasında görüntülemişti.

8
Abone Olgoogle-news

ikilinin yakın çevresinden ise aynı arkadaş grubundan oldukları ve biraz hava almak için gezintiye çıktıkları iddia edilmişti.

9KIZ ARKADAŞI SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ
Abone Olgoogle-news

KIZ ARKADAŞI SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ

Bu açıklamalar Devin Booker'ın kız arkadaşı Hannah Harrison'ı tatmin etmemiş ve genç model, Booker'ı tüm sosyal platformlardan engellemişti.

10
Abone Olgoogle-news

İlk kez nisan ayında Los Angeles’tan Arizona’ya giderken birlikte görüntülenen Kendall Jenner ve Devin Booker, aşk iddialarını reddetmişti.

11PET SHOP ÇIKIŞI YAKALANDILAR
Abone Olgoogle-news

PET SHOP ÇIKIŞI YAKALANDILAR

Booker, takımı Phoenix Suns play off yarışından elenince Florida’dan California’ya döndü.

12
Abone Olgoogle-news

İkili Booker’ın köpeğiyle birlikte bir pet shop çıkışında kameralara yakalandı.

13
Abone Olgoogle-news

Muhabirleri karşılarında görünce rahatsız olan Booker ve Jenner hızlı hareketlerle araçlarına yöneldi.

14
Abone Olgoogle-news

Çiftin tekrar bir araya gelmesi, ‘aşk yeniden alevlendi’ yorumlarına neden oldu.

15
Abone Olgoogle-news

Spora merakıyla bilinen Kendall Jenner geçtiğimiz aylarda Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens oynanan NFL maçını izlemek için tribündeki yerini almıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi