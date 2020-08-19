Yine yakalandılar! Dünya onları konuşuyor

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesi üyelerinden olan Kendall Jenner, sevgili konusunda NBA'den vazgeçemiyor.
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AŞK LİSTESİ NBA ALL STAR GİBİ
Modellik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen 24 yaşındaki Jenner, sık sık NBA yıldızlarıyla birlikte görüntüleniyor.
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Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptıran ünlü model, Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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"BELKİ BİR GÜN EVLENİRİZ"
Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını veren Jenner'ın Simmons ile ilişkisi de sona erince bu kez adresi Lakers takımının yıldızı Kyle Kuzma olmuştu.
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Jenner ayrıca D’Angelo Russell ve Jordan Clarkson gibi basketbolcularla da aşk yaşamıştı.
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SON AŞKI DEVIN BOOKER
Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ın halkın corona virüs nedeniyle izolasyon kurallarına dikkat ettiği dönemde Kendall Jenner ile görüntülenmesi ise ülkede olay olmuştu.
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TMZ, Devin Booker ve Kendall Jenner'ı bir seyahat sırasında görüntülemişti.
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ikilinin yakın çevresinden ise aynı arkadaş grubundan oldukları ve biraz hava almak için gezintiye çıktıkları iddia edilmişti.
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KIZ ARKADAŞI SOSYAL MEDYADAN ENGELLEDİ
Bu açıklamalar Devin Booker'ın kız arkadaşı Hannah Harrison'ı tatmin etmemiş ve genç model, Booker'ı tüm sosyal platformlardan engellemişti.
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İlk kez nisan ayında Los Angeles’tan Arizona’ya giderken birlikte görüntülenen Kendall Jenner ve Devin Booker, aşk iddialarını reddetmişti.
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PET SHOP ÇIKIŞI YAKALANDILAR
Booker, takımı Phoenix Suns play off yarışından elenince Florida’dan California’ya döndü.
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İkili Booker’ın köpeğiyle birlikte bir pet shop çıkışında kameralara yakalandı.
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Muhabirleri karşılarında görünce rahatsız olan Booker ve Jenner hızlı hareketlerle araçlarına yöneldi.
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Çiftin tekrar bir araya gelmesi, ‘aşk yeniden alevlendi’ yorumlarına neden oldu.
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Spora merakıyla bilinen Kendall Jenner geçtiğimiz aylarda Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens oynanan NFL maçını izlemek için tribündeki yerini almıştı.