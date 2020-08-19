Yine yakalandılar! Dünya onları konuşuyor

"BELKİ BİR GÜN EVLENİRİZ" Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını veren Jenner'ın Simmons ile ilişkisi de sona erince bu kez adresi Lakers takımının yıldızı Kyle Kuzma olmuştu.