Kendall Jenner ABD'yi birbirine kattı, Devin Booker'ın sevgilisi hatayı affetmedi
Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner, Amerika'yı birbirine kattı.
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Spora merakıyla bilinen Kendall Jenner geçtiğimiz aylarda Los Angeles Rams ile Baltimore Ravens oynanan NFL maçını izlemek için tribündeki yerini almıştı.
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Fırsat buldukça spor müsabakalarını yerinde takip eden Jenner'ın NBA merakı da biliniyordu...
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Jenner, Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını veren Jenner'ın Simmons ile ilişkisi de sona erince bu kez adresi LA Lakers takımının yıldızı Kyle Kuzma olmuştu.
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SON KURBAN BOOKER
NBA'de Phoenix Suns forması giyen yıldız oyuncu Devin Booker'ın halkın corona virüs nedeniyle izolasyon kurallarına dikkat ettiği dönemde Kendall Jenner ile görüntülenmesi olay olmuştu.
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TMZ, Devin Booker ve Kendall Jenner'ı bir seyahat sırasında görüntüledi.
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İkilinin yakın çevresinden ise aynı arkadaş grubundan oldukları ve biraz hava almak için gezintiye çıktıkları iddia edilmişti.
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Bu açıklamalar ise Devin Booker'ın kız arkadaşı Hannah Harrison'ı tatmin etmedi. Genç modelin Devin Booker'ı tüm sosyal platformlardan engellediği belirtildi.
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İlk olarak Instagram'da duyurdukları ilişkileri sonrası Devin Booker'ın Harrison'ın Instagram hesabında yaptığı yorumlar da silinmiş oldu.
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Kendall Jenner'a gelen tepkiler nedeniyle Devin Booker ile görüntülenmesi bir anda sosyal medyada ciddi bir gündem haline gelince Hannah Harrison'ın da bu tablodan büyük rahatsızlık duyduğu ve Devin Booker, Jenner ile arkadaşsa bile kendisinin bunu bilmediği aktarıldı.
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Devin Booker ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor