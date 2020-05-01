Kendall Jenner ABD'yi birbirine kattı, Devin Booker'ın sevgilisi hatayı affetmedi

Kendall Jenner'a gelen tepkiler nedeniyle Devin Booker ile görüntülenmesi bir anda sosyal medyada ciddi bir gündem haline gelince Hannah Harrison'ın da bu tablodan büyük rahatsızlık duyduğu ve Devin Booker, Jenner ile arkadaşsa bile kendisinin bunu bilmediği aktarıldı.