Kelly Kay, SuperBowl'da sahaya girmeye çalıştı!

Vitaly Zdorovetskiy'nin yakın arkadaşı olan model Kelly Kay, 2020 SuperBowl'da soyunarak sahaya girmeye çalıştı.
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Spor Arena Dış Haberler | ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.
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Kansas City Chiefs, 1970'te oynanan 4'üncü Super Bowl'un ardından tarihinde ikinci kez Lombardi kupasını kaldırırken en son Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluğunu 1995'te yine Miami kentinde elde eden San Francisco 49ers ise tarihinde ikinci kez Super Bowl'dan yenilgiyle ayrıldı.
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Karşılaşmanın devre arası gösterisinde sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez ise Miami'de Latin rüzgarı estirirken, şarkıları ve performansları seyircilerden tam not aldı.
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Öte yandan yine bir sosyal medya fenomeni, büyük bir spor organizasyonunu hedef seçerek sahaya girmeye çalıştı.
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Bu konuda meşhur olan Vitaly Zdorovetskiy'nin yakın arkadaşı olan model Kelly Kay, 2020 SuperBowl'da sahaya girmeye yeltendi.
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Kinsey Wolanski'nin 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı gibi soyunarak sahaya girmeye çalışan Kay, güvenlik güçleri tarafından sahaya giremeden kıskıvrak yakalandı.
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Fotoğrafların ajanslara düşmesinin ardından Amerika'da manşetleri süsleyen güzel model, sahaya giremedi ancak asıl hedefine ulaştı.
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Güzel modelin Instagram hesabına ilgi arttı ve takipçi sayısı 300 bini geçti.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Kay, "Ne zaman, ne yapmak istiyorsanız yapın. Hayat pişmanlıklar yaşamak için çok kısa." dedi.
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Kelly Kay'ın bu paylaşımı yaklaşık 50 bin beğeni aldı ve kişisel rekorunu kırdı.
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Şampiynlar Ligi finalinde Liverpool ile Tottenham arasında oynanan maçta mayoyla sahaya girerek adından söz ettiren Kinsey Wolanski, geçtiğimiz günlerde Kobe Bryant için harekete geçmişti.
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41 yaşındaki emekli basketbolcunun dünyayı yasa boğan ölümününün ardından ortaya çıkan Kinsey, Erkekler Ski Dünya Kupası'nda piste girmişti.
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Avusturya'da düzenlenen turnuvada bir anda koşarak piste giren Kinsey, güvenlik güçleri tarafından hemen pistten çıkarılmıştı.
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Yine mayosuyla dikkat çeken Kinsey Sue, elinde "Huzur için yat Kobe" yazılı mini bir pankart tutuyordu.
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Vitaly Zdorovetskiy'nin annesi Elena Vulitsky de 2019 Kriket Dünya Kupası finalinde sahaya girmişti.