Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından spor yazarları neler dedi? 'Necip Uysal...'

UĞUR MELEKE: İYİ FUTBOLCU, İYİ TEKNİK ADAM Sergen Yalçın da, Prosinecki de canlı izlediğimiz için mutlu olduğumuz çok iyi futbolculardı. Ayaklarından çok kafalarını çalıştıran zeki oyun kuruculardı ikisi de. O zekalarının yanına çaba da koyarak iyi teknik adam olma yolundalar şimdi de. Futbolun çok yaygın söylemlerinden biridir, “İyi futbolcudan iyi teknik adam olmaz” lakırdısı. Aslında futboldaki (ve hayattaki) birçok genelleme gibi bu da biraz fazla iddialı. Doğru olamayacak kadar da sıradan.