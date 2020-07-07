Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından spor yazarları neler dedi? 'Necip Uysal...'
Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Kayserispor - Beşiktaş maçının perde arkasını kaleme aldı.
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1
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UĞUR MELEKE: İYİ FUTBOLCU, İYİ TEKNİK ADAM
Sergen Yalçın da, Prosinecki de canlı izlediğimiz için mutlu olduğumuz çok iyi futbolculardı. Ayaklarından çok kafalarını çalıştıran zeki oyun kuruculardı ikisi de. O zekalarının yanına çaba da koyarak iyi teknik adam olma yolundalar şimdi de. Futbolun çok yaygın söylemlerinden biridir, “İyi futbolcudan iyi teknik adam olmaz” lakırdısı. Aslında futboldaki (ve hayattaki) birçok genelleme gibi bu da biraz fazla iddialı. Doğru olamayacak kadar da sıradan.
2
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Aslında ‘iyi futbolcu zaten bazı şeyleri doğal olarak yapabildiği için yöneteceği adamların eksikliklerini gideremez’ yargısının kısmen doğruluk payı olabilir. Ancak tüm iyi futbolcuların tüm teknik adamlık kariyerlerini tek bir yargıya indirgemek fazla iddialı... Aynen ‘kazanan takım değişmez’ veya ‘atamayana atarlar’ gibi çağ dışı bir söylem bu bence.
3
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İKİ SÜPER YETENEK
Sergen Yalçın ve Prosinecki çok iyi futbolculardı gerçekten de... Dün spiker kardeşim Can Önduygu anımsattı, Euro 96’da Hırvatlar’a 1-0 yenildiğimiz o meşhur maçta da karşı karşıya gelmişlerdi iki süper yetenek. Aradan neredeyse çeyrek yüzyıl geçmiş. İki süper yetenek bugün teknik adamlıkta kendilerini ispat etmeye çalışan iki orta yaşlı adam. Prosinecki, Sergen’den 3 yaş büyük. 3 yıl da deneyimli. Ama kariyer çizgileri anlamında benzer bir noktadalar. Ve genel kanının aksine, ellerindeki oyuncuları da geliştirmeyi beceriyorlar bence.
4
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Kayseri son 8 maçta 5 galibiyetle çıkıştaydı zaten. Yenildikleri F.Bahçe maçında, hatta 5 yedikleri Kasımpaşa önünde bile iyi oynadılar. Prosinecki o darmadağın grubu toparladı, Enver’in takımdaşlığını, Hasan Hüseyin’in özgüvenini artırdı mesela. Djedje daha sakin ve akılcı oynamaya başladı.
5
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Sergen Yalçın’ın takımında da gelişmeler var, dün birer yaş büyüyen Ersin ve Rıdvan’ı Türk futboluna hediye etti genç teknik adam. Ama takımın en büyük sorunu hâlâ başrolde: Dün de çok pozisyon buldular, ama son vuruşlarda beceriksizlerdi.
6
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Ben Sergen Hoca’dan farklı olarak ‘gol vuruşu’nun geliştirilebileceğini düşünüyorum. Çok tekrar yapmak lazım muhakkak. Belki yaz kampı için Feyyaz Uçar gibi bir ‘son vuruş ustası’nı teknik ekibe katıp forvetleri özel çalıştırmak lazım.
7
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PEDRO HENRIQUE
Kayserispor’un Brezilyalı sol açığı özel bir oyuncu. Eğer Kayserispor bu sezon ligde kalabilirse Prosinecki ve Mensah’la birlikte kahramanlardan biri de o olacak. Ancak Henrique’nin önemli bir sorunu var: Çok fazla faul yapıyor. En az yarısı gereksiz, aşırı hamleler. Bu yüzden çok da kart görüyor Henrique
8
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KAYSERİ ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK
Kayseri’nin kalan 4 maçı Rize, Gaziantep, Başakşehir ve Trabzon’la... Son 2 maçlarının iki şampiyonluk adayıyla olması enteresan bir talihsizlik. Eğer birine çelme takarlarsa şampiyonu belirleyecekler, takamazlarsa belki de bu harika çıkışa rağmen düşme korkusu yaşayacaklar. Ligin kader adamı Prosinecki şu anda.
9
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GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ BÜYÜK FIRSAT TEPTİ
Beşiktaş için Kayserispor maçında alınacak bir 3 puan belki de Şampiyonlar Ligi ön elemesi anlamına geliyordu. Ön eleme oynaması durumunda da seribaşı olması yüksek ihtimal. Siyah beyazlıların içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çakması için tek şansı Devler Ligi’ne gitmek. Sergen Yalçın, merkezde 3 orta saha ile başladı.
10
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Ancak yaratıcılığı olmayan bu 3 oyuncuyla merkezden pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarıda oyunun mutlak hakimi olan siyah beyazlılar rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşurken sadece 6 şut attı. İlk yarıda yakalanan fırsatlar da kanatlardan getirilen toplarla geldi. Geçen haftanın yıldızı Burak Yılmaz’ın çok kötü bir gününde olması da Beşiktaş’ın üstün oyununu skora yansıtamamasının nedenlerinden biriydi.
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GENÇLER GOL YEDİRDİ
Sergen Yalçın’ın bir süredir şans verdiği 2001 doğumlu iki oyuncu Rıdvan ve Ersin ne yazık ki yenilen ilk 2 golde de hatalı. Tabii ki hata yapa yapa deneyim kazanacaklar ancak henüz Süper Lig seviyesinde değiller.
12
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Özellikle kaleci ersin’in çok çalışması gerekiyor. Karşı karşıya pozisyonlarda rakip forvetlerin işini güçleştirecek açı ve duruştan uzak. Sergen Yalçın son bölümde risk aldı ancak bu kadar bireysel hatalar ile maç kazanmak imkansız.
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NECiP İLE KAZANAMIYOR
Maçtan önce Beşiktaş taraftarı necip’i ilk 11’de görünce yadırgadı. Çünkü taraftar biliyor ki Necip’li Beşiktaş maç kazanamıyor. Necip kötü mü oynadı? Hayır.
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Ancak üzerine artık bu olumsuzluk yapıştı. Bu sezon ligde 5 maç 11’de başlamış Beşiktaş’ın 2 beraberlik 3 yenilgisi var. UEFA’da 5 maç ilk 11’de başlamış 4 mağlubiyet var. Kupaya veda edilen Erzurum mağlubiyetinde de ilk 11’de Necip var.
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Taraftar bu istatistiği biliyor ancak Beşiktaş’ta görev yapan teknik adamlar farkında değil.
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ZAFER, İNANANLARIN
Kayserispor’da Prosinecki bir mucizeyi gerçekleştiriyor. İlk yarıyı 10 puan ile birden ve kesin düştü gözüyle bakılan takım son 9 maçın 6’sını kazanmayı başardı.
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Herkesin terk ettiği Kayseri’de elini zor günde taşın altına sokan ve inancını hiç yitirmeyen Berna Başkana da ayrıca tebrikler.
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ARŞİV | Prosinecki böyle istifa etmişti
Kayserispor'un mevcut hocası, 2013 yılında çalıştırdığı Kayserispor'a Beşiktaş maçıyla veda etmişti.