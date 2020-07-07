BANA BIRAKMAZLARDI Bunu her zaman sÃ¶ylÃ¼yorum. TakÄ±m ÅŸuan bu durumda olmasaydÄ±, bunu bana bÄ±rakmazlardÄ±. TakÄ±m dÃ¼ÅŸerse de bu benim sorunum deÄŸil. Elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Ã‡ok mÃ¼cadeleci olduÄŸum bilinir. Bu 2 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde gece mi gÃ¼ndÃ¼zÃ¼me kattÄ±m. Bunlar sadece bizim kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n sorunu deÄŸil. Futbol sektÃ¶rÃ¼nde maalesef cari aÃ§Ä±k var. Biz burada cari aÃ§Ä±k veriyoruz. 80 milyonluk Ã¼lkemizde 18 takÄ±ma 20 oyuncu olsa biz 400 oyuncuyu Ã§Ä±karamÄ±yorsak bence birÃ§ok ÅŸeyi gÃ¶zden geÃ§irmemiz gerekiyor. BunlarÄ± hem spor bakanÄ±mÄ±zla hem de ticaret bakanÄ±mÄ±zla konuÅŸmak istiyorum.