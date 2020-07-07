Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GözbaÅŸÄ±'nÄ±n duygu dolu anlarÄ±! GözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±
Kayserispor, dÃ¼n gece adeta tarih yazarak haftalardÄ±r sÃ¼ren dÃ¼ÅŸmeme mÃ¼cadelesinde ateÅŸ hattÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¼per Lig'de ilk kadÄ±n kulÃ¼p baÅŸkanÄ± olan Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± ise gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.
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SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda Kayserispor ile BeÅŸiktaÅŸ, Kadir Has Stadyumu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Kayserispor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Hasan HÃ¼seyin Acar'Ä±n 2 gol atarak yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 3-1 maÄŸlup ederek Ã¼st Ã¼ste 3. galibiyetini aldÄ± ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.
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Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lma mÃ¼cadelesi veren BeÅŸiktaÅŸ ise bu maÄŸlubiyetle 2 maÃ§lÄ±k galibiyet serisini sonlandÄ±rdÄ±. Bu sonucun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ, 50 puanla 5. sÄ±rada kalÄ±rken Kayserispor, puanÄ±nÄ± 31 yaptÄ± ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nÄ±n 2 puan Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.
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GÃ–ZYAÅžLARINA BOÄžULDU
SÃ¼per Lig tarihinin ilk kadÄ±n baÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 3-1 yendikleri maÃ§Ä±n ardÄ±ndan gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.
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TÃœRKÄ°YE BUNU BEKLÄ°YOR
Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, ''Ä°nananlarÄ±n, pes etmeyenlerin takÄ±mÄ± olduÄŸumuz gÃ¶sterdik. Ä°lk gÃ¼nden beri hep sÃ¶yledik. En iyi oynayan 3-4 takÄ±mdan biriyiz. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n hepsi inanÃ§lÄ±, bu ligde kalmaya kararlÄ±. TÃ¼m TÃ¼rkiye bizimle, mucizeyi gerÃ§ekleÅŸtirmemizi bekliyor'' sÃ¶zlerini kullandÄ±.
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Ä°ÅžTE KONGREYE DAMGA VURAN SÃ–ZLERÄ°
Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'Ä±n olaÄŸan genel kurulunda Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± baÅŸkan olarak seÃ§ilmiÅŸ ve "Ben buraya yÃ¼reÄŸimi koydum" demiÅŸti.Â
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BANA BIRAKMAZLARDI
Bunu her zaman sÃ¶ylÃ¼yorum. TakÄ±m ÅŸuan bu durumda olmasaydÄ±, bunu bana bÄ±rakmazlardÄ±. TakÄ±m dÃ¼ÅŸerse de bu benim sorunum deÄŸil. Elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Ã‡ok mÃ¼cadeleci olduÄŸum bilinir. Bu 2 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde gece mi gÃ¼ndÃ¼zÃ¼me kattÄ±m. Bunlar sadece bizim kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n sorunu deÄŸil. Futbol sektÃ¶rÃ¼nde maalesef cari aÃ§Ä±k var. Biz burada cari aÃ§Ä±k veriyoruz. 80 milyonluk Ã¼lkemizde 18 takÄ±ma 20 oyuncu olsa biz 400 oyuncuyu Ã§Ä±karamÄ±yorsak bence birÃ§ok ÅŸeyi gÃ¶zden geÃ§irmemiz gerekiyor. BunlarÄ± hem spor bakanÄ±mÄ±zla hem de ticaret bakanÄ±mÄ±zla konuÅŸmak istiyorum.
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1 DOLAR Ä°Ã‡Ä°N MÃœCADELE EDÄ°YORUZ
Ben ihracatÃ§Ä±yÄ±m. 1 dolarÄ± bir Euro'yu Ã¼lkeye getirmek iÃ§in inanÄ±lmaz mÃ¼cadele veriyoruz. AyaÄŸÄ±na top deÄŸmeyen, takÄ±ma katkÄ±sÄ± olmayan yabancÄ± oyunculara dÃ¶vizle borÃ§landÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu iÅŸin sonunda bana da sÃ¶ylenecek. Bu sadece bizim kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n sorunu deÄŸil. BÃ¼tÃ¼n kulÃ¼plerin sorunu. Bir bankadan kredi Ã§ektiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Zaman iÃ§erisinde kur artÄ±yor. BorÃ§lanmazsanÄ±z bile TL olarak borÃ§ artmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bu konuda gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ bÃ¼tÃ¼n baÅŸkanlarÄ±mÄ±za da yorum yaparken ekonominin gerÃ§eklerini, faizlerin nereden nereye geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yorum yapÄ±n.
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DeÄŸerli bakanÄ±mÄ±z denetim yapÄ±lmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kamu vicdanÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bu beni de Ã§ok rahatlattÄ±. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben hiÃ§bir kavganÄ±n iÃ§erisinde olmak istemiyorum. HiÃ§bir Ã§ekiÅŸmenin iÃ§erisinde olmak istemiyorum. Bu bir tek benim davam deÄŸil. Bu ÅŸehrimizin davasÄ±dÄ±r. Avrupa'da bize â€˜KadÄ±nlarÄ± eve kapattÄ±nÄ±z' deniliyor. Benim Ã¼lkemde kadÄ±nlar eve kapanmadÄ±. Ãœlkemizin ÅŸehrimizin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± konuÅŸalÄ±m.
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Åžimdi pastÄ±rma tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, Kastamonu'nun mu, Kayseri'nin mi. Ben dÃ¼nyadaki bÃ¼tÃ¼n kadÄ±n kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±nÄ± Ã§aÄŸÄ±rÄ±p Erciyes'te pastÄ±rmayÄ± tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±m zaman kazanacaÄŸÄ±mÄ±z katkÄ±larÄ± konuÅŸalÄ±m. Bana reklam yapÄ±yor diyorlar. Ben, 2007 yÄ±lÄ±ndan beri TÃ¼rkiye'nin en iyi kadÄ±n giriÅŸimcisi oldum. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan kaÃ§ kere Ã¶dÃ¼l aldÄ±m. Benim burada ne Ã¼ne nede ÅŸÃ¶hrete ihtiyacÄ±m yok. Ben bunu ÅŸehrim ve takÄ±mÄ±m iÃ§in yaparsam baÅŸka bir derdim yok. KulÃ¼bÃ¼ siyasetten uzak tutalÄ±m.
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Ben bu siyasi kavgalar iÃ§erisinde olmak istemiyorum. Ben buraya yÃ¼reÄŸimi koydum. Yapabilirsem en gÃ¼zelini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Yapamazsam koltuklara yapÄ±ÅŸmak benim hiÃ§ huyum deÄŸil. â€˜YapamÄ±yorum, lÃ¼tfen Ã¶zrÃ¼mÃ¼ kabul edin' der, bÄ±rakÄ±p giderim. LÃ¼tfen artÄ±k bu kulÃ¼p Ã¼zerinden tartÄ±ÅŸmalarÄ±, eski yeni kavgalarÄ± artÄ±k bitirelim. KadÄ±n birleÅŸtiricidir. Sporsa en Ã§ok birleÅŸtiricidir. TribÃ¼nlere dolduÄŸumuzda ne dil, ne din, ne Ä±rk ne de partinin hiÃ§bir Ã¶nemi yoktur. Biz hep birlikte maÃ§a gidelim. Bu haftada Ã§ok Ã¶nemli final maÃ§Ä±mÄ±z var. Ã–lÃ¼m kalÄ±m savaÅŸÄ±.