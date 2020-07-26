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GeriFutbol Kasımpaşa'dan Başakşehir'e şampiyona yakışır karşılama!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 17:44,

Kasımpaşa'dan Başakşehir'e şampiyona yakışır karşılama!

Alkışlar eşliğinde sahaya çıktılar...

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Kasımpaşa, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği şampiyon Medipol Başakşehir'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı.

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Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi.

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Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.

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Kasımpaşa Kaptanı Quaresma da Başakşehir kaptanı Edin Visca'ya çiçek verdi.

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Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.

7Okan Buruktan yedek ağırlıklı kadro
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Okan Buruk'tan yedek ağırlıklı kadro

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü.

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Kalede Volkan Babacan, savunmada Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, orta sahada Gökhan İnler, Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.

9Kasımpaşa - Başakşehir maçından kareler
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Kasımpaşa - Başakşehir maçından kareler

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