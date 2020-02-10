Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 08:48,
Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından spor yazarlar neler dedi?
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. İşte karşılaşmanın ardından yazar değerlendirmeleri...
Cengiz Semercioğlu: G.Saray ve Fatih Terim bu fırsatı kaçırmazdı
Hem Galatasaray taraftarı hem de Fatih Terim için belki de sezonun en keyifli, en kolay, en rahat, en güzel maçıydı. Düşünün, şampiyonluk yarışında Trabzonspor dışında rakiplerin tamamı puan kaybetmiş, üstelik 7. dakikada gol gelmiş, ilk yarı sonunda 3-0’la maç kopmuş. Galatasaraylılar ayaklarını uzatıp keyif yapmasın da kim yapsın. O yüzden sezonun en güzel maçıydı... Konyaspor deplasmanından da 3-0’la dönmüştü, son iki deplesamanında farkla döndü... Averajı düzeltti. Peki futbol olarak nasıldı? Kolay oyunun zor hesabı olmaz!..
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