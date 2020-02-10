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GeriFutbol Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından spor yazarlar neler dedi?
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Futbol
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 08:48, /

Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından spor yazarlar neler dedi?

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu. İşte karşılaşmanın ardından yazar değerlendirmeleri...

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1Cengiz Semercioğlu: G.Saray ve Fatih Terim bu fırsatı kaçırmazdı

Cengiz Semercioğlu: G.Saray ve Fatih Terim bu fırsatı kaçırmazdı

Hem Galatasaray taraftarı hem de Fatih Terim için belki de sezonun en keyifli, en kolay, en rahat, en güzel maçıydı. Düşünün, şampiyonluk yarışında Trabzonspor dışında rakiplerin tamamı puan kaybetmiş, üstelik 7. dakikada gol gelmiş, ilk yarı sonunda 3-0’la maç kopmuş. Galatasaraylılar ayaklarını uzatıp keyif yapmasın da kim yapsın. O yüzden sezonun en güzel maçıydı... Konyaspor deplasmanından da 3-0’la dönmüştü, son iki deplesamanında farkla döndü... Averajı düzeltti. Peki futbol olarak nasıldı? Kolay oyunun zor hesabı olmaz!..

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13 PUANLIK HAFTA

Galatasaray'ın önündeki 4 takımdan; Fenerbahçe-Alanyaspor berabere kalarak toplam 4 puan kaybettiler. Sivasspor-Başakşehir berabere kalarak toplam 4 puan kaybettiler. Galatasaray-Kasımpaşa’yı yenerek 3 puan aldı... Yani Galatasaray için 13 puanlık bir haftaydı. Az bulunur bir şans. Kolay rastlanmayan bir fırsat. Fatih Terim saha kenarında purosunu tüttürerek maçı izlese yeriydi.

3HESAPLAR TUTUYOR

HESAPLAR TUTUYOR

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısındaki ilk hedef Fenerbahçe maçına kadar olan 5 haftayı 15 puanla kapatmaktı. Bu periyoddan çıkacak bir beraberlik bile Galatasaray’ın bütün hesaplarını alt üst edecekti. Hesaplar tuttu. Sezonun ikinci yarısında oynanan Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından farklı galibiyetlerle 12 puan çıkardı Galatasaray. Haftaya Malatyaspor’la evinde oynayacak ve muhtemel 15 puanı toplamış olarak bir sonraki hafta gidecek Kadıköy’e. 42 puanla Kadıköy deplesmanına gitmekle kalmayacak, Fenerbahçe’den muhtemelen sıralamada üstte ve 1 puan önde çıkacak derbiye.

4MUSLERANIN PERFORMANSI PREMIER LİGDEN DAHA İYİ

MUSLERA'NIN PERFORMANSI PREMIER LİG'DEN DAHA İYİ

Premier Lig’de geçen hafta en çok konuşulan konulardan biri kalecilerin performansıydı... Bu sezon çok iyi kaleci performansları var Premier Lig’de... İştePremier Lig’de 15 maç üzerinde oynayan İngiliz kalecilerin kurtarış yüzdeleri:
Dean Henderson (Sheffield United) yüzde 75.61.

Aaron Ramsdale (Bournemouth) yüzde 70.34.

Alex McCarthy (Southampton) yüzde 67.19.

Nick Pope (Burnley) yüzde 66.96.

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Bu performanslar sonrasında EURO 2020’de İngiltere kalesini kimin koruyacağı, teknik direktörü Gareth Southgate’in işinin zor olduğu konuşuluyor. Üstelik yukarıdaki listede milli takımda kaleyi koruyan Jordan Pickford (Everton) yok. Tüm bunları niye anlattım biliyor musunuz? Muslera’nın performansını göstermek için.. Tamam dün gece çok iş düşmedi, tamam yine bir iki güzel kurtarış yaptı ama şu an yüzde 78.4 kurtarış yüzdesiyle oynuyor Muslera. Premier Lig’deki bütün İngiliz kalecilerden daha iyi. 9 yıldır Galatasaray’a kattıklarını söylemeye bile gerek yok.

6ZORLU OLACAK

ZORLU OLACAK

FATiH Terim ilk yarı sonrasında; “Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek” demişti. Zorlu toplantısına gönderme bir yana işin doğruluk payına bakalım... Tamam Fenerbahçe maçına kadar beklenen 15 puan toplanmış olacak ama o derbiyle birlikte zorlu periyot başlayacak Galatasaray için. Kasımpaşa karşılaşması sezon başındana beri en kolay maçlardan biriydi ancak 23. haftadaki Fenerbahçe maçından sonra;

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25. hafta Sivasspor deplasmanı...
26. hafta Beşiktaş derbisi...

29. hafta Başakşehir deplasmanı...

30. hafta Trabzonspor maçı...

31. hafta Alanyaspor deplasmanı var...

Şampiyonluk mücadelesi verdiği takımların hiçbiriyle ikinci yarıda oynamadı Galatasaray. En zor fikstür Galatasaray’da... Ama moral de Galatasaray’da yana..

8Ömer Üründül: Adem, Falcaodan daha faydalı

Ömer Üründül: Adem, Falcao'dan daha faydalı

Kasımpaşa'nın maça hırslı başlaması acaba Galatasaray'ı zor bir deplasman mı bekliyor dedirtirken tam tersine beklenenden de kolay bir galibiyet geldi. İlk 22 dakika içinde Galatasaray rakip takımın kalecisi ve defansın büyük hataları sonucu iki farklı skor avantajı elde etti. Tabi bu iki golde bir başka gerçek de Emre Akbaba'nın futbol aklının ve yeteneğinin ortaya çıkışıydı. Galatasaray devre sonuna kadar kontrollü şekilde oyunu elinde tuttu, Adem'in üçüncü golüyle de işi ilk yarıda tamamen bitirmiş oldu. Artık ikinci yarıda Galatasaray'ın önde basmasına, fizik gücünü zorlamasına hiç gerek yoktu. Maçı idman havasına soktular. Onyekuru girdikten sonra arka arkaya üç net fırsat buldular ama skor rahatlığı ile bunları değerlendiremediler. Bu galibiyet önündeki birçok rakibin kaybettiği puanlarla daha da kıymetli hale geldi.

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Lemina ve Seri ikilisi orta sahayı defansif açıdan iyi kontrol ediyorlar, ileriye de destek veriyorlar. Mariano her geçen gün eski formuna yaklaşıyor. Ömer Bayram zaten müthiş dinamizmi ve devamlılığının yanı sıra tekniğini de mümkün olduğunca geliştirerek önemli katkılarına devam ediyor.Bir paragraf da Adem Büyük için açmak lazım. Müzmin sakat santrforlar yüzünden oynama şansı bulunca işe sarıldı. Bence Falcao'dan çok daha faydalı oldu. Emre Akbaba'nın kalitesi tartışılmaz ama daha fizik açıdan güçsüz.Günümüz futbolunda en tehlikeli şey defans bloğu ile fazla oynamaktır. Kasımpaşa bu konuda adeta harakiri yapmış. Devre arasında 4 defans oyuncusunu da gönderip, 4 yeni yabancı almış. Mantıkla bağdaşmayan bir tablo. Kasımpaşa'yı zor günler bekliyor.

10Ahmet Çakar: Kalkavan başarıyla yönetti

Ahmet Çakar: Kalkavan başarıyla yönetti

Galatasaray için maça çıkmadan önce çok ilginç gelişmeler oldu. Adeta bir Aslan'ın ağzının suyunu akıtırcasına rakipler puan kaybetmişti. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un beraberlikleri Galatasaray'ın dün gece alacağı bir galibiyet sonrası onu daha da yukarı taşıyacaktı. Ki öyle de oldu. Zaten kimsenin maç öncesi 'Acaba Galatasaray puan kaybeder mi' diye de bir kaygısı yoktu. Kasımpaşa en çok gol yiyen takımlardan biri ve dün gece de gördük; küme düşme ihtimalleri yüksek. Dün oynanan maç fazla bir ölçü olmaz. Galatasaray maçı daha ilk yarıda bitiriverdi. Hele hele böyle maçlarda golü ilk dakikada bulduğunuzda oyun birden çözülüveriyor.

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İlk gol Feghouli'nin vuruşuyla geldi, aslında topu getiren Emre Akbaba ama golü yapan Feghouli. Biraz da şans eseri. Ama gol Kasımpaşalı oyuncunun kendi kalesine attığı gol olarak yazıldı. Hemen ardından VAR yardımıyla gelen doğru bir penaltı ve devrenin sonunda da yan hakem tarafından ofsayt diye iptal edilen ama VAR ile doğrulanan Adem Büyük golü. Dün gecenin en büyük kazancı Adem Büyük. Falcao kadar gol attı, kendine iyi bakıyor ve top tutuşuyla, golleriyle Galatasaray'ın forvetlerinin fazla bir eksikliğini hissettirmiyor. Artık Galatasaray potada. Tepeye iyice yaklaştılar ve rahatlıkla biz de varız diyorlar. Mete Kalkavan için maç zaten kolaydı ve o da başarılı yönetti. VAR'ın katkısı ve etkisi dün gece için mükemmel oldu, çünkü hem gözden kaçan penaltıyı hem de hatalı bir yardımcı hakem ofsayt kararını yakaladılar.

12Levent Tüzemen: Emre Akbaba farkı

Levent Tüzemen: Emre Akbaba farkı

Zirvede yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı. Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında yeni oyunculardan kurulu Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle bitirdi. Fatih Hoca'nın sezonun ikinci yarısında oluşturduğu kadro istikrarı oyunun ve topun hep hakimiydi.Toplama takım görüntüsündeki uyumsuz Kasımpaşa sadece mücadele ederek Galatasaray'a karşı direnmeye çalıştı. Lemina-Seri ikilisi Galatasaray'ın pas oyununu yönetme konusunda başarılılar. Ancak bu ikili kale önünde kısa paslarla bazen risk oluşturuyorlar ve kulübenin yüreğini ağzına getiriyorlar. İnsanın kendine güvenmesi güzeldir. Ancak fazla güven keskin sirkeye dönüşebilir. Fatih Terim, Lemina-Seri ikilisini uyarmalıdır.

13ONYEKURU BİR İHTİYAÇ

ONYEKURU BİR İHTİYAÇ!

Terim'in takımlarında oyuncular kanatları iyi kullanırlar. İlk yarı hücum konusunda "kısır" bir G.Saray vardı. Linnes'in dönüşü kulübeyi güçlendirdi. Mariano'nun ayarlarına geri dönmesi, Feghouli'nin aklı ile yüksek tekniğine Emre Akbaba'nın hırsı ve çabukluğu eklenince G.Saray sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladı. Emre'nin varlığı resmen Galatasaray'ın çehresini değiştirdi. İki golün hazırlanışına emek veren Emre'nin hücum bölgesindeki etkinliği G.Saray'ın fazla pozisyon üretmesini sağladı. G.Saraylı oyuncular bu kez Kasımpaşa'nın gücünü test etmeyi bırakıp ciddi oynadılar.

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Falcao'nun yokluğunda forma bulan Adem pas hatalarına rağmen çalışkanlığıyla öne çıktı. Adem'in 2. golünde kaleci Fatih'i terse yatırıp köşeye bıraktığı top akıl doluydu. G.Saray 2. yarıda oyunu kontrol altında tutup biraz da kupa maçını düşünerek yüksek tempoyu bıraktı. Terim'in maç eksiği olan Onyekuru'yu oyuna alması doğru. G.Saray'ın gelecek haftalarda Onyekuru'nun hızına ve çabukluğuna fazlasıyla ihtiyacı olacak

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