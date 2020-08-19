Kasımpaşa 'Fenerbahçe'den Thiam transferi için para almayalım' cevabını verince Ali Koç...

THİAM'A TALİBİZ SATMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ? 2-3 gün önce Sayın Ali Koç beni aradı, “Thiam’a talibiz, satmayı düşünür müsünüz?” diye sordu. Ben de “Başkanımıza (Turgay Ciner) sormam lazım ama satacağını pek sanmıyorum çünkü takım için çok önemli bir oyuncu. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından çok sayıda talibi var” dedim.