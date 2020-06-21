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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 19:55,

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu tribünde...

Fenerbahçe'de cezalı olması sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun tribündeki hali dikkat çekti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

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Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Miha Zajc yedek kulübesine çekildi.

3SAVUNMA DÖRTLÜSÜ DEĞİŞTİ
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SAVUNMA DÖRTLÜSÜ DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Simon Falette, Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu.

4OZAN TUFAN FORMASINA KAVUŞTU
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OZAN TUFAN FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezası sona eren Ozan Tufan, formasına kavuştu. Ligde geride kalan hafta Hes Kablo Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan, kupadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ozan Tufan'ın bu cezası, TFF Tahkim Kurulu tarafından 1 karşılaşmaya indirilmişti.

5LUIZ GUSTAVO STOPERDE
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LUIZ GUSTAVO STOPERDE

Sarı-lacivertlilerde sezon başından beri istikrarın oluşamadığı savunmada Simon Falette'nin yanında Luiz Gustavo'ya şans verildi. Stoper eksikliğinde uzun süre savunmada denenen ve yaptığı hatalarla gündeme gelen Jailson ise kulübeye çekildi.

6FERDİ KADIOĞLU 10 NUMARADA
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FERDİ KADIOĞLU 10 NUMARADA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında şans buldu. Gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan ve genellikle hücumun sağında şans verilen Ferdi, bu maça "10" numarada başladı.

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Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Trabzonspor ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemedi.

8DEFTERE NOTLAR ALDI
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DEFTERE NOTLAR ALDI

Gelecek sezon sportif direktör olacağı konuşulan Belözoğlu, Kasımpaşa maçını tribünden takip ederken elindeki deftere notlar alması dikkat çekti.

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Ayrıca Emre Belözoğlu zaman zaman Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile de sohbet etti.

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Tecrübeli yıldız, gelecek hafta Yeni Malatyaspor maçında forma giyebilecek.

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