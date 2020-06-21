Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu tribünde...

LUIZ GUSTAVO STOPERDE Sarı-lacivertlilerde sezon başından beri istikrarın oluşamadığı savunmada Simon Falette'nin yanında Luiz Gustavo'ya şans verildi. Stoper eksikliğinde uzun süre savunmada denenen ve yaptığı hatalarla gündeme gelen Jailson ise kulübeye çekildi.