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GeriFutbol Kardeşinin öldürülmesinden 2 gün sonra sahaya çıktı! Aurier'in duygusal anları...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 22:18,

Kardeşinin öldürülmesinden 2 gün sonra sahaya çıktı! Aurier'in duygusal anları...

Tottenham'ın Fildişi Sahilli sağ beki Serge Aurier, kardeşinin silahla vurularak öldürülmesinin üzerinden iki gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

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Tottenham forması giyen Serge Aurier’in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, iki gün önce Fransa’nın Toulouse kentinde silahla öldürülmüştü.

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Aurier, kardeşinin öldürülmesinin üzerinden iki gün geçmesinin ardından ise Tottenham'ın Newcastle ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

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27 yaşındaki futbolcu, Newcastle karşısında 90 dakika sahada kaldı.

4GOLDEN SONRA SARILDI
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GOLDEN SONRA SARILDI

Tottenham'ın ilk golünü atan Heung Min Son, golün ardından sevincini Aurier'e sarılarak kutlarken duygusal görüntüler ortaya çıktı.

5MOURINHODAN DESTEK
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MOURINHO'DAN DESTEK

Tottenham'ın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho da futbolcusunu sık sık destekledi.

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Mourinho, maçtan önce Aurier'i 11'de oynatma konusunda kararsız olduğunu söylemişti.

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Sabah karşı bir gece kulübünün çıkışında gerçekleşen olayda katilin kaçmadan hemen önce bir kez de mide bölgesine doğru ateş ettiği ifade edilmişti.

8KARDEŞİ DE FUTBOLCUYDU
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KARDEŞİ DE FUTBOLCUYDU

Serge Aurier'in kardeşi de abisi gibi futbolcuydu...

9SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

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Öte yandan maçı Tottenham, 3-1 kazanırken Harry Kane, kulüp kariyerindeki 200. golüne ulaştı.

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