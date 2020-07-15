Kardeşinin öldürülmesinden 2 gün sonra sahaya çıktı! Aurier'in duygusal anları...

Tottenham forması giyen Serge Aurier’in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, iki gün önce Fransa’nın Toulouse kentinde silahla öldürülmüştü.Aurier, kardeşinin öldürülmesinin üzerinden iki gün geçmesinin ardından ise Tottenham'ın Newcastle ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.27 yaşındaki futbolcu, Newcastle karşısında 90 dakika sahada kaldı.Tottenham'ın ilk golünü atan Heung Min Son, golün ardından sevincini Aurier'e sarılarak kutlarken duygusal görüntüler ortaya çıktı.Tottenham'ın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho da futbolcusunu sık sık destekledi.Mourinho, maçtan önce Aurier'i 11'de oynatma konusunda kararsız olduğunu söylemişti.Sabah karşı bir gece kulübünün çıkışında gerçekleşen olayda katilin kaçmadan hemen önce bir kez de mide bölgesine doğru ateş ettiği ifade edilmişti.Serge Aurier'in kardeşi de abisi gibi futbolcuydu...Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.Öte yandan maçı Tottenham, 3-1 kazanırken Harry Kane, kulüp kariyerindeki 200. golüne ulaştı.