Karantinayı hiçe sayan Cristiano Ronaldo'dan corona virüs (koronavirüs) paylaşımı

Portekiz'in Madeira Stadı'nda antrenman yaparak corona virüs (koronavirüs) karantinasını hiçe sayan ve büyük tepki alan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. İşte detaylar...
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Corona virüs (koronavirüs) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda, hayatını kaybedenler ise 185 binin üzerinde...
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Dünya Sağlık Örgütü ve devletlerin tüm yetkilileri halka "Evde kal"maları yönünde telkinlerde bulunmayı sürdürüyor.
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Bu çağrılara dünya üzerinde en çok takip edilen sporcu olan Cristiano Ronaldo da katıldı.
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STADYUMDA ANTRENMAN YAPTI
Ronaldo son olarak Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyumu'nda antrenman yaparak karantinayı hiçe saymış ve büyük tepki almıştı.
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Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
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MASKE ÇAĞRISI YAPTI
Portekizli yıldız Instagram hesabından Portekiz ve İtalya bayraklı maskeli iki fotoğrafını paylaşarak, herkesin maske takması gerektiğinin altını çizdi.
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BİRBİRİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ
Ronaldo mesajında "Dünyamız için bu çok zor anlarda birbirimizi desteklemeliyiz. Hepimiz yardım etmek için elimizden geleni yapalım" ifadelerini kullandı.
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Ronaldo paylaşımına #maskeninötesinde ve #Aslapesetme hashtaglerini de ekledi. 1 gün önce karantinayı hiçe sayan Ronaldo'nun bu paylaşımı alay konusu oldu.
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KENDİSİNİ EVİNE KAPATMIŞTI
Cristiano Ronaldo, corona virüs salgının İtalya'da ortaya çıkmaya başladığı ilk günlerin ardından hemen Portekiz'e dönerek ailesiyle birlikte kendisini karantinaya almıştı.
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KARANTİNAYI HİÇE SAYDI
Ancak sevgilisi Georgina Rodriguez ve bebekleri ile yürüyüş yaparken görüntülenen Ronaldo, karantinayı hiçe sayarak büyük tepki çekmişti.
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Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması dikkat çekmişti.
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BAŞKA BİR ADADA VİLLA KİRALADI
Portekizli yıldız daha sonra ise başka bir adada haftalık 3.500 Pound değerinde bir villa kiralamıştı.