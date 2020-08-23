Karantinayı delmişlerdi! Luka Jovic çiftinden tatilde büyük risk...

Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic, bir kez daha futbol dışı bir olayla gündeme geldi.Geçen sezon başında büyük umutlarla Real Madrid'e gelen Jovic, performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.Yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan genç golcü, özel hayatı ile de çok konuşulmuştu.Luka Jovic, İspanya'da koronavirüs nedeniyle verilen karantina sırasında sevgilisini görmek için kuralları çiğnemişti.Model sevgilisinin doğum günü nedeniyle İspanya'dan Sırbistan'a giden Jovic, Sırbistan'da da 14 günlük karantina kuralına uymamıştı.Yıldız oyuncuya Sırbistan’da ve İspanya’da herkesin sağlığını tehlikeye atması nedeniyle büyük tepki gösterilmişti.Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananaları kınayarak Jovic'in cezalandırılacağını açıklamıştı.Sırp basını ise manşetlerinde 'Luka Jovic aptallık etti' sözlerini kullanmıştı.22 yaşındaki forvet, sevgilisi Sofia ile bu kez Mallorca'ya tatile gitti.Hamile sevgilisi ile İspanya'nın ünlü tatil yeri Mallorca'ya giden Jovic, burada da zor anlar yaşadı.Jovic, Sofia'nın kayalıklarda yürümesine yardımcı olmaya çalışsa da Sofia, birkaç kez düşme tehlikesi yaşadı.Jovic çifti, bu 'riskli' tatilde denize ulaştıktan sonra ise romantik anlar yaşadı.Luka Jovic'in adı bir dönem, Sofia'yı aldattığı haberleri ile de anılmıştı.Son fotoğraflarda ise çiftin oldukça mutlu olduğu görülüyor.