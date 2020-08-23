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GeriFutbol Karantinayı delmişlerdi! Luka Jovic çiftinden tatilde büyük risk...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 11:43 | 

Karantinayı delmişlerdi! Luka Jovic çiftinden tatilde büyük risk...

Real Madrid'in golcüsü Luka Jovic ve hamile sevgilisi Sofia Jamilo, tatilin keyfini çıkartıyor. Fotoğraflar: BackGrid

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Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic, bir kez daha futbol dışı bir olayla gündeme geldi.

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Geçen sezon başında büyük umutlarla Real Madrid'e gelen Jovic, performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan genç golcü, özel hayatı ile de çok konuşulmuştu.

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Luka Jovic, İspanya'da koronavirüs nedeniyle verilen karantina sırasında sevgilisini görmek için kuralları çiğnemişti.

5KURALLARA UYMAMIŞTI
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KURALLARA UYMAMIŞTI

Model sevgilisinin doğum günü nedeniyle İspanya'dan Sırbistan'a giden Jovic, Sırbistan'da da 14 günlük karantina kuralına uymamıştı.

6BÜYÜK TEPKİ
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BÜYÜK TEPKİ

Yıldız oyuncuya Sırbistan’da ve İspanya’da herkesin sağlığını tehlikeye atması nedeniyle büyük tepki gösterilmişti.

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Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananaları kınayarak Jovic'in cezalandırılacağını açıklamıştı.

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Sırp basını ise manşetlerinde 'Luka Jovic aptallık etti' sözlerini kullanmıştı.

9BU KEZ MALLORCA
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BU KEZ MALLORCA

22 yaşındaki forvet, sevgilisi Sofia ile bu kez Mallorca'ya tatile gitti.

10ZOR ANLAR YAŞADI
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ZOR ANLAR YAŞADI

Hamile sevgilisi ile İspanya'nın ünlü tatil yeri Mallorca'ya giden Jovic, burada da zor anlar yaşadı.

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Jovic, Sofia'nın kayalıklarda yürümesine yardımcı olmaya çalışsa da Sofia, birkaç kez düşme tehlikesi yaşadı.

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Jovic çifti, bu 'riskli' tatilde denize ulaştıktan sonra ise romantik anlar yaşadı.

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Luka Jovic'in adı bir dönem, Sofia'yı aldattığı haberleri ile de anılmıştı.

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Son fotoğraflarda ise çiftin oldukça mutlu olduğu görülüyor.

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