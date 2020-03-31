Karantinada Türk günü! Yıldız futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...
Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sahada görmeye alıştığımız yıldızlar şu an evde ne yapıyor? Cevabı burada... Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken futbolcular, zamanlarının tamamını evde geçiriyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kimisi bu süre içinde çalışmalarına devam ederken kimileri de aileleri ile daha çok vakit geçiriyor. Yıldız futbolcular, Instagram hesaplarından karantina hikayelerini paylaştı. İşte futbolcuların ev halleri...
2
MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI
Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Türk sofrası dediği paylaşımda yemek sofrasını paylaştı. Paylaşıma çok sayıda Türk takipçi cevap verdi.
3
Hector Bellerin, koronavirüse önlem olması amacıyla saçlarını kestirdi.
4
Eden Hazard da aynısını yaptı... Koronavirüs salgınının etkisi altındaki dünya futbolunda yıldızlar da kendi önlemlerini alıyor. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıyı dikkate alan bazı yıldızlar da yeni bir akım başlatmışa benziyor. Bu akıma Hazard da katıldı