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Futbol
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 09:25, /

Karantinada Türk günü! Yıldız futbolcuların corona virüs (koronavirüs) paylaşımları...

Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına uyan futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sahada görmeye alıştığımız yıldızlar şu an evde ne yapıyor? Cevabı burada... Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken futbolcular, zamanlarının tamamını evde geçiriyor.

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Kimisi bu süre içinde çalışmalarına devam ederken kimileri de aileleri ile daha çok vakit geçiriyor. Yıldız futbolcular, Instagram hesaplarından karantina hikayelerini paylaştı. İşte futbolcuların ev halleri...

2MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI

MEMPHIS DEPAY: TÜRK MUTFAĞI

Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay, Türk sofrası dediği paylaşımda yemek sofrasını paylaştı. Paylaşıma çok sayıda Türk takipçi cevap verdi.

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Hector Bellerin, koronavirüse önlem olması amacıyla saçlarını kestirdi.

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Eden Hazard da aynısını yaptı... Koronavirüs salgınının etkisi altındaki dünya futbolunda yıldızlar da kendi önlemlerini alıyor. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu uyarıyı dikkate alan bazı yıldızlar da yeni bir akım başlatmışa benziyor. Bu akıma Hazard da katıldı

5OZAN KABAK

OZAN KABAK

6STANISLAS WAWRINKA

STANISLAS WAWRINKA

7OĞUZHAN ÖZYAKUP

OĞUZHAN ÖZYAKUP

8GARY MEDEL

GARY MEDEL

9VICTOR MOSES

VICTOR MOSES

10DOMAGOJ VIDA

DOMAGOJ VIDA

11ADIS JAHOVIC

ADIS JAHOVIC

12KAAN AYHAN

KAAN AYHAN

13KEVIN DE BRUYNE

KEVIN DE BRUYNE

14CRISTIANO RONALDO

CRISTIANO RONALDO

15BURAK YILMAZ

BURAK YILMAZ

16KEVIN PRINCE BOATENG

KEVIN PRINCE BOATENG

17RADAMEL FALCAO

RADAMEL FALCAO

18RICARDO QUARESMA

RICARDO QUARESMA

19CENK TOSUN

CENK TOSUN

20MARCAO

MARCAO

21LIONEL MESSI

LIONEL MESSI

22
23SERGIO RAMOS

SERGIO RAMOS

24LAUTARO MARTINEZ

LAUTARO MARTINEZ

25ROBERT LEWANDOWSKI

ROBERT LEWANDOWSKI

26DAVID SILVA

DAVID SILVA

27NEYMAR

NEYMAR

28AUBAMEYANG

AUBAMEYANG

29KARIM BENZEMA

KARIM BENZEMA

30JAN OBLAK

JAN OBLAK

31EMRE ÇOLAK

EMRE ÇOLAK

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