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Futbol
Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 08:02,

Karantina günlerinde çatıda güneş banyosu!

Model Agustina Gandolfo, sevgilisi Lautaro Martinez ile birlikte karantinada zaman geçiriyor.

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Instagram'da yüzbinlerce takipçisi olan Agustina, takipçileri için karantinada nasıl fit kalınabileceğini gösteren videolar yayınlıyor.

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Arjantinli model, karantina günlerinde sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden.

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Son olarak evinin terasında bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu paylaşan Gandolfo'nun paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

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1996 doğumlu model gelecek sene Manchester'a taşınabilir. Öyle ki sevgilisi Lautaro Martinez'in adı Manchester City ile geçiyor.

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Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'in menajeri, oyuncusunun transferi için Avrupa'nın devleriyle hiç görüşmediğini iddia etse de Martinez'in Lionel Messi'yle düzenli olarak oynama şansından memnun kalacağını itiraf etti.

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Bu sezon Inter formasıyla çıktığı tüm turnuvalarda 31 maçta 16 gol atan Martinez ile Barcelona, Real Madrid ve Chelsea'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

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Planeta 947' ye konuşan Alberto Yaque, "Kim Messi'yle oynamak istemez ki? Martinez, Messi'yle Millî Takım'da oynadıkları maçlardan bahsederken bunun rüya gibi bir şey olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.

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