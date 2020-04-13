Karantina günlerinde çatıda güneş banyosu!

Instagram'da yüzbinlerce takipçisi olan Agustina, takipçileri için karantinada nasıl fit kalınabileceğini gösteren videolar yayınlıyor.
2
Arjantinli model, karantina günlerinde sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden.
3
Son olarak evinin terasında bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu paylaşan Gandolfo'nun paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
4
1996 doğumlu model gelecek sene Manchester'a taşınabilir. Öyle ki sevgilisi Lautaro Martinez'in adı Manchester City ile geçiyor.
5
Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'in menajeri, oyuncusunun transferi için Avrupa'nın devleriyle hiç görüşmediğini iddia etse de Martinez'in Lionel Messi'yle düzenli olarak oynama şansından memnun kalacağını itiraf etti.
6
Bu sezon Inter formasıyla çıktığı tüm turnuvalarda 31 maçta 16 gol atan Martinez ile Barcelona, Real Madrid ve Chelsea'nin ilgilendiği iddia ediliyor.
7
Planeta 947' ye konuşan Alberto Yaque, "Kim Messi'yle oynamak istemez ki? Martinez, Messi'yle Millî Takım'da oynadıkları maçlardan bahsederken bunun rüya gibi bir şey olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.