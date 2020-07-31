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GeriFutbol Karagümrük alev aldı! Tarihi maçın ardından büyük coşku!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 08:41,

Karagümrük alev aldı! Tarihi maçın ardından büyük coşku!

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselirken Karagümrük'te büyük bir coşku yaşandı.

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TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

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Finalin ardından ise Karagümrük, adeta festival alanına döndü...

3VEFA STADINDA İZLEDİLER
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VEFA STADI'NDA İZLEDİLER

Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor ile Ankara’da oynanan TFF 1. Lig play-off final maçını Vefa Stadı’nda izledi.

4TAM 36 YIL SONRA...
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TAM 36 YIL SONRA...

Takımın 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesiyle kırmızı-siyahlılar büyük coşku yaşadı.

5İSTANBULDA BÜYÜK HEYECAN
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İSTANBUL'DA BÜYÜK HEYECAN

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşılaşırken, heyecan İstanbul’da da yaşandı.

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Karagümrüklü taraftarlar, finali Vefa Stadyumu’nda kurulan dev ekranda takip etti.

7TAMAMEN DOLDU
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TAMAMEN DOLDU

Sabah saatlerinden itibaren maçın heyecanını semtte yaşayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, müsabakanın başlamasıyla birlikte statta ayrılan yerleri tamamen doldurdu.

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Yüzlerce taraftar da müsabakayı dışarıdan takip etti.

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Karşılaşmayı penaltılar sonucunda 6-5 kazanan Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig’e çıkarken, taraftalar da Vefa Stadyumu’nda büyük coşku yaşadı.

10MAÇIN BİTİŞİYLE...
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MAÇIN BİTİŞİYLE...

Taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile tezahüratlarla ve meşalelerle Süper Lig’i kutladı.

11FEVZİ PAŞA CADDESİ DOLDU TAŞTI
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FEVZİ PAŞA CADDESİ DOLDU TAŞTI

Karagümrüklü taraftar daha sonra Fevzi Paşa Caddesi'nde play-off şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

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İşte Karagümrük tarihine geçen geceden fotoğraflar...

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