Karadağ - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

MİLLİLERİN LİDER ÇIKMA OLASILIĞI A Milli Takımımızın gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını kazanması, Hollanda'nın ise Norveç'e yenilmesi gerekiyor.



Norveç ile puanlar eşit olduğu için Ay-yıldızlılar, averaj üstünlüğünü korursa grup lideri olarak Katar'a gidecek.



PLAY-OFF SİSTEMİ



2022 Katar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play off süreci ile karşılaşacak.



10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar'a gitmek için mücadele edecek. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.



Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.