Karadağ - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...
Türkiye - Karadağ 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün karşı karşıya gelecekler. Karadağ - Türkiye milli maçı öncesi spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini ve maç saatini merak ediyorlar. Peki Karadağ - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli takım gruptan nasıl çıkar? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının detayları...
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk olacak.
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
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KARADAĞ - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karadağ - Türkiye karşılaşması, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.
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MİLLİLER BERABERE KALIRSA NE OLACAK?
Milliler, Karadağ ile berabere kalırsa, Hollanda-Norveç maçı da eşitlikle sonuçlanırsa ay-yıldızlılar, grubu ikinci bitirecek ve play-off'a kalacak. Hollanda ise Katar biletini alacak.
Türkiye, Karadağ'a yenilirse Norveç'in de Hollanda'ya kaybetmesini bekleyecek. Averajı iyi olan ekip, grubu ikinci bitirecek ve play-off oynayacak.
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MİLLİLERİN LİDER ÇIKMA OLASILIĞI
A Milli Takımımızın gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını kazanması, Hollanda'nın ise Norveç'e yenilmesi gerekiyor.
Norveç ile puanlar eşit olduğu için Ay-yıldızlılar, averaj üstünlüğünü korursa grup lideri olarak Katar'a gidecek.
PLAY-OFF SİSTEMİ
2022 Katar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play off süreci ile karşılaşacak.
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar'a gitmek için mücadele edecek. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
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SON İKİ MAÇ BERABERE
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.
İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.
Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.
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STEFAN KUNTZ İLE 4. MAÇ
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.