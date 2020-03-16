Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 08:49,
Kanat Atkaya: Tatsız, tuzsuz, gereksiz
Hürriyet Gazetesi Yazarı Kanat Atkaya, Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi.
Seyircisiz futbol maçının, hele seyircisiz derbinin tadının da tuzunun da olmayacağı baştan belliydi ancak karar böyle verilmiş, “Oynayın” denilmiş, haliyle bize de oturup izlemek düşüyor.
Maskeyle seyredilse yeridir denilecek, eldivenle bile dokunmak istemeyeceğimiz, hafızalardan kolonya veya dezenfektan marifetiyle silinmesi gereken türden bir ilk yarı izledik öncelikle...
4