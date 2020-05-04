Kahreden açıklama! "Onun yüzünden bebeğimi düşürdüm"

Boca Juniorslu Sebastian Villa'nın eski sevgilisi Daniela Cortes, geçtiğimiz günlerde paylaştığı görüntülerde Kolombiyalı futbolcudan şiddet gördüğünü açıklamıştı.Arjantin'e dönmek için yetkilerlerden yardım isteyen Cortes, Sebastian Villa'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini de belirtmişti. Daniela Cortes bugün yaptığı yeni açıklamada Villa’nın kendisini dövdüğünü ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü itiraf etti.Cronica TV’ye konuşan Arjantinli kadın, Geçen sene mayıs ayında çok sert bir tartışma yaşadık ve bana vurdu. Birkaç gün sonra aşırı kanamam oldu ve bir sabah karnımda sancıyla uyanınca hastaneye gittim. Röntgen çektiler ve fetüs yoktu. Onun darbeleri yüzündne bebeğimi düşürdüm ifadelerini kullandı.Sebastian Villa'yı mahkemeye verdiğini açıklayan Cortes, kan donduran ifadelerini şöyle sürdürdü:Annemle telefonda konuştuktan sonra bana vurmaya başladı. Beni saçlarımdan yere fırlattı.Yumruk ve tekmeler savurdu. Kontrolden çıkmıştı. Korkunçtu.O bipolar bozukluğu olan biri. Mutluyken bir anda sinirlenip hakaret ediyor. Sürekli değişiyor. Onu birçok kez affettim. Hep değişeceğine inandım. Ama hiç öyle olmadı.