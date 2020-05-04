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Futbol
Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 13:14,

Kahreden açıklama! "Onun yüzünden bebeğimi düşürdüm"

Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes, bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Yaşadıklarını anlatan Cortes, kan donduran ifadeler kullandı.

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Boca Juniorslu Sebastian Villa'nın eski sevgilisi Daniela Cortes, geçtiğimiz günlerde paylaştığı görüntülerde Kolombiyalı futbolcudan şiddet gördüğünü açıklamıştı.

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Arjantin'e dönmek için yetkilerlerden yardım isteyen Cortes, Sebastian Villa'nın kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini de belirtmişti.

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Daniela Cortes bugün yaptığı yeni açıklamada Villa’nın kendisini dövdüğünü ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü itiraf etti.

4RÖNTGEN ÇEKTİKLERİNDE FETÜS YOKTU
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RÖNTGEN ÇEKTİKLERİNDE FETÜS YOKTU

Cronica TV’ye konuşan Arjantinli kadın, "Geçen sene mayıs ayında çok sert bir tartışma yaşadık ve bana vurdu.

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Birkaç gün sonra aşırı kanamam oldu ve bir sabah karnımda sancıyla uyanınca hastaneye gittim.

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Röntgen çektiler ve fetüs yoktu. Onun darbeleri yüzündne bebeğimi düşürdüm" ifadelerini kullandı.

7BENİ SAÇLARIMDAN YERE FIRLATTI
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BENİ SAÇLARIMDAN YERE FIRLATTI

Sebastian Villa'yı mahkemeye verdiğini açıklayan Cortes, kan donduran ifadelerini şöyle sürdürdü:

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"Annemle telefonda konuştuktan sonra bana vurmaya başladı. Beni saçlarımdan yere fırlattı.

9BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR
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BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR

Yumruk ve tekmeler savurdu. Kontrolden çıkmıştı. Korkunçtu.

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O bipolar bozukluğu olan biri. Mutluyken bir anda sinirlenip hakaret ediyor. Sürekli değişiyor.

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Onu birçok kez affettim. Hep değişeceğine inandım. Ama hiç öyle olmadı."

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